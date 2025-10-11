केरल: वायनाड का अद्भुत किसान, धान की खेती में करता है कलाकारी - PADDY PORTRAIT OF PM MODI
By PTI
Published : October 11, 2025 at 12:30 PM IST
केरल में वायनाड जिले के बाथरी में रहने वाले किसान और धान कलाकार थायिल प्रसीद के लिए धान उगाना सिर्फ खेती नहीं, बल्कि रचनात्मक अभिव्यक्ति का साधन है. उनकी 11वीं धान कलाकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है. इसे प्रसीद ने उनके 75वें जन्मदिन पर बनाया. ये कलाकृति नंबिकोल्ली में 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े खेत में फैली है. इसे बनाने में प्राकृतिक छटा और बारीकी से धान की अलग-अलग किस्मों का इस्तेमाल किया गया है. धान की रोपाई 31 अगस्त से शुरू हुई. जैसे-जैसे पौधे बढ़ते गए, प्रधानमंत्री का तस्वीर उभरती गई. इस अद्भुत कलाकृति को तैयार करने में एक और धान कलाकार एस. प्रसाद का अहम योगदान है. कला का ये रूप खेती से कहीं ज्यादा है. किसान प्रसीद ने बाथरी में एक चावल संग्रहालय भी बनाया है. यहां साढ़े तीन सौ से ज्यादा पारंपरिक धान की किस्में देखने को मिलती हैं. इसे देखते हुए प्रसीद को 2023 में राष्ट्रीय पादप जीनोम उद्धारकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया.