Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की बैठक में शुक्रवार को दिल्ली में बढ़ते मच्छर जनित रोगों और लापरवाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अनोखा विरोध दर्ज कराया. आप पार्षद सदन में मच्छरदानी ओढ़कर पहुंचे. नेता विपक्ष अंकुश नारंग के नेतृत्व में आप पार्षदों का कहना था कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोग लगातार फैल रहे हैं लेकिन निगम और सरकार की ओर से मच्छरनाशी अभियान प्रभावी ढंग से नहीं चलाए जा रहे है.हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों को अपने घरों में हर समय मच्छरदानी का सहारा लेना पड़ रहा है. आप पार्षदों के इस प्रदर्शन से सदन का माहौल गर्माया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई. आप नेताओं ने निगम से त्वरित सफाई अभियान और फॉगिंग बढ़ाने की मांग की.

UNIQUE PROTEST OF AAP COUNCILLORSCAME IN HOUSE WEARING MOSQUITO NETLEADER OF OPPOSITION ANKUSH NARANGPROTEST AGAINST NMDCDELHI MUNICIPAL CORPORATION

