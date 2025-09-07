'थ्री इडियट्स' फिल्म की तरह वृद्ध मरीज को बाइक पर बिठा इमरजेंसी वार्ड में घुसा युवक, बची जान - YOUTH SAVE OLD MAN LIFE
Published : September 7, 2025 at 8:15 PM IST
चूरू: बीमार वृद्ध को राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में समय पर पहुंचाकर एक युवक ने वृद्ध की जान बचाई. हरियाणा निवासी 70 वर्षीय भलेराम की तबीयत ट्रेन में यात्रा करते समय अचानक खराब हो गई, जिसे देखकर शुभम नाम के युवक ने बिना समय गंवाए उन्हें अपनी बाइक से अस्पताल पहुंचाया. फतेहाबाद निवासी वृद्ध के परिजन रण सिंह ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ बाबा रामदेव के दर्शन कर वापस लौट रहा था. तभी बीकानेर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में यात्रा के दौरान उनके शुगर पेशेंट पिता का शुगर लेवल डाउन हो गया और वह अचेत हो गए. बिगड़ती तबीयत के चलते परिजनों ने ट्रेन की चूरू से पहले ही चैन खींच ली. प्लेटफार्म पर अपने दोस्त को छोड़ने आए युवक ने मामला देखा, तो बिना समय गवाएं वृद्ध को अपनी बाइक से अस्पताल ले पहुंचा. मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ एमएम पुकार ने शुभम की इस नेक काम के लिए सराहना की और कहा कि उनकी तत्परता से एक वृद्ध की जान बच गई.