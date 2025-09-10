दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से एक महिला के यमुना नदी में छलांग लगाने की सूचना से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम हरकत में आ गई। दिल्ली बोट क्लब की टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सूचना के अनुसार, महिला ने अचानक पुल से यमुना में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और नदी में महिला की तलाश के लिए गोताखोरों को उतारा गया। पुलिस का कहना है कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।