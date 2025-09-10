सिग्नेचर ब्रिज से महिला ने लगाई यमुना में छलांग, गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी - WOMAN JUMPED IN YAMUNA RIVER

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2025 at 2:04 PM IST

दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से एक महिला के यमुना नदी में छलांग लगाने की सूचना से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम हरकत में आ गई। दिल्ली बोट क्लब की टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सूचना के अनुसार, महिला ने अचानक पुल से यमुना में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और नदी में महिला की तलाश के लिए गोताखोरों को उतारा गया। पुलिस का कहना है कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

