आखिरकार मारा गया आमदमखोर भेड़िया, 4 बच्चों को बना चुका शिकार, इलाके में दहशत - WOLF WAS KILLED IN BAHRAICH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 4:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर भेड़ियों का आतंक है. इनके हमले में 4 बच्चों की मौत हो गई, 16 लोग घायल हो गए, 2 बच्चों की हालत गंभीर है. वहीं वन विभाग के रेंजर ओंकार यादव ने एक भेड़िया के मारे जाने का दावा किया,  जबकि दूसरी तरफ डीएफओ राम सिंह यादव ने भेड़िये को गोली मारे जाने से इनकार किया है, उनका कहना है कि वयस्क भेड़िये का शव मिला है. उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने पर ही कुछ कहा जाएगा. ग्रामीणों ने बताया कि भेड़िये को सुबह गोली मारी गई थी, शाम को उसका शव मिला. उसके साथ दूसरे भेड़िये को भी पैर में गोली लगी है. गांव की महिलाओं ने घायल भेड़िये को देखा है. ग्रामीणों को आशंका है कि अभी कुछ और भेड़िये इलाके में मौजूद हैं. वहीं भेडियों के आतंक से लोग डर के साये में जीने को मजबूर हैं. परिजन बच्चों को छत पर सुला रहे हैं और रात-रात भर जागकर इलाके में पहरा दे रहे हैं. सीएम योगी भी इलाके का हवाई सर्वे कर चुके हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

UP BAHARAICH WOLFA WOLF WAS KILLED IN BAHRAICHWOLF KILLED FOUR CHILDRENमार गिया गया आमदमखोर भेड़ियाWOLF WAS KILLED IN BAHRAICH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़, लंदन में हुई हिंसक वारदात की भारतीय मिशन ने घोर निंदा की

इजरायल-गाजा युद्ध खत्म करने को पीएम मोदी ने किया ट्रंप के प्लान का स्वागत, जानें क्या कहा

टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

गाजा युद्ध समाप्त कराने की ट्रंप की योजना तैयार, इन आठ देशों ने किया समर्थन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.