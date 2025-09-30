उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर भेड़ियों का आतंक है. इनके हमले में 4 बच्चों की मौत हो गई, 16 लोग घायल हो गए, 2 बच्चों की हालत गंभीर है. वहीं वन विभाग के रेंजर ओंकार यादव ने एक भेड़िया के मारे जाने का दावा किया, जबकि दूसरी तरफ डीएफओ राम सिंह यादव ने भेड़िये को गोली मारे जाने से इनकार किया है, उनका कहना है कि वयस्क भेड़िये का शव मिला है. उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने पर ही कुछ कहा जाएगा. ग्रामीणों ने बताया कि भेड़िये को सुबह गोली मारी गई थी, शाम को उसका शव मिला. उसके साथ दूसरे भेड़िये को भी पैर में गोली लगी है. गांव की महिलाओं ने घायल भेड़िये को देखा है. ग्रामीणों को आशंका है कि अभी कुछ और भेड़िये इलाके में मौजूद हैं. वहीं भेडियों के आतंक से लोग डर के साये में जीने को मजबूर हैं. परिजन बच्चों को छत पर सुला रहे हैं और रात-रात भर जागकर इलाके में पहरा दे रहे हैं. सीएम योगी भी इलाके का हवाई सर्वे कर चुके हैं.