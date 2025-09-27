चंडीगढ़ के विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब में आपको पुराने जमाने की विंटेज और क्लासिक कारें मिल जाएंगी। विंटेज कारों के प्रति बलजीत सिंह मानकों और ब्रिगेडियर जेएस फूलका के जुनून ने कार क्लब को नया आकार दिया.. दोनों के पास ऑस्टिन ऑफ इंग्लैंड, मर्सिडीज बेंज, शेवरले, फोर्ड की विटेंज कारें मौजूद हैं. क्लब के कोफाउंडर जनरल बलजीत सिंह मानकों के पास छह कारें हैं.. जिनमें सबसे चहेती कार शेवरले है.. जो उनके घर के आंगन में सबसे आगे खड़ी रहती है। उस विटेंज कार की हालत ने इन दोनों दोस्तों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। तब से विटेंज कारों को लेकर इन दोनों हस्तियों की दीवानगी लगातार बढ़ती जा रही है।