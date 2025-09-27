विंजेट कारों के प्रति अनोखी दीवानगी: चंडीगढ़ में दो दोस्तों ने बनाया विंटेज कार क्लब, करते हैं विंटेज कारों का संग्रह - VINTAGE CAR COLLECTION

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2025 at 9:11 PM IST

Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ के विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब में आपको पुराने जमाने की विंटेज और क्लासिक कारें मिल जाएंगी। विंटेज कारों के प्रति बलजीत सिंह मानकों और ब्रिगेडियर जेएस फूलका के जुनून ने कार क्लब को नया आकार दिया.. दोनों के पास ऑस्टिन ऑफ इंग्लैंड, मर्सिडीज बेंज, शेवरले, फोर्ड की विटेंज कारें मौजूद हैं. क्लब के कोफाउंडर जनरल बलजीत सिंह मानकों के पास छह कारें हैं.. जिनमें सबसे चहेती कार शेवरले है.. जो उनके घर के आंगन में सबसे आगे खड़ी रहती है। उस विटेंज कार की हालत ने इन दोनों दोस्तों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। तब से विटेंज कारों को लेकर इन दोनों हस्तियों की दीवानगी लगातार बढ़ती जा रही है।  

