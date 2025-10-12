छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में पकृति से प्रेम की अनूठी मिसाल देखने को मिली. यहां एक 90 साल की बुजुर्ग महिला पीपल का पेड़ काटने पर फूट-फूटकर रो रही थी. ये महिला इस पेड़ की 20 साल से देखभाल कर रही थीं. ये पीपल के पेड़ को बेटे की तरह मानती थीं. गांव वालों ने बताया कि पेड़ के पास शख्स ने प्लाट खरीदा है, उसी पर पेड़ काटने का शक है. गांव वाले इस पीपल के पेड़ की पूजा करते थे. इन्होंने पुलिस से पेड़ काटने की शिकायत की. जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया. वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने महिला का वीडियो सोशल साइट एक्स पर शेयर किया है.