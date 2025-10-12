प्रकृति से प्रेम की अनूठी मिसाल, खैरागढ़ की 90 साल की महिला, ''पीपल नहीं ये तो मेरा बेटा था'' - CHHATTISGARH TREE STORY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 12, 2025 at 7:38 PM IST
छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में पकृति से प्रेम की अनूठी मिसाल देखने को मिली. यहां एक 90 साल की बुजुर्ग महिला पीपल का पेड़ काटने पर फूट-फूटकर रो रही थी. ये महिला इस पेड़ की 20 साल से देखभाल कर रही थीं. ये पीपल के पेड़ को बेटे की तरह मानती थीं. गांव वालों ने बताया कि पेड़ के पास शख्स ने प्लाट खरीदा है, उसी पर पेड़ काटने का शक है. गांव वाले इस पीपल के पेड़ की पूजा करते थे. इन्होंने पुलिस से पेड़ काटने की शिकायत की. जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया. वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने महिला का वीडियो सोशल साइट एक्स पर शेयर किया है.