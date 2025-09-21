छत्तीसगढ़ के मैनपाट में खुला अनोखा कैफे, गार्बेज कैफे में प्लास्टिक वेस्ट के बदले मिलता है खाना - UNIQUE GARBAGE CAFE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 21, 2025 at 8:14 PM IST
छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल मैनपाट में एक अनोखा कैफे खुला है.. जहां नाश्ता और खाना के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं.. बल्कि प्लास्टिक कचरा जमा करना होता है। स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जिला पंचायत ने ये अनोखी पहल की है. देश में ये अपनी तरह का पहला गार्बेज कैफे है, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में खोला गया है। मैनपाट की रोपाखर ग्राम पंचायत में खुला ये गार्बेज कैफे प्रदूषण के खिलाफ एक जंग है. गार्बेज कैफे में जमा हुए प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने के लिए वेंडर को भेजा जाएगा.. और वो इस प्लास्टिक वेस्ट का भुगतान सीधे रेस्टोरेंट संचालक को करेगा. 6 साल पहले छत्तीसगढ़ के ही अंबिकापुर से एक गार्बेज कैफे की शुरुआत हुई थी.. जिससे शहर की आबो-हवा को बेहतर करने में मदद मिली थी. अब ग्रामीण क्षेत्र में खोला गया ये गार्बेज कैफे से ना सिर्फ मैनपाट को प्रदूषण मुक्त करने में मदद करेगा.. बल्कि देश में रोल मॉडल भी साबित होगा.