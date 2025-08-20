मछली की जगह कांटे में फंस गया सांप, मच गया हड़कंप - PARVATI RIVER DHOLPUR
Published : August 20, 2025 at 2:53 PM IST
धौलपुर: सैपऊ कस्बा स्थित पार्वती नदी में मछली पकड़ रहे एक व्यक्ति के कांटे में सांप फंस गया. उसने जब कांटा खींच कर देखा तो उसमें एक बड़ा सा सांप फंसा हुआ था. इस घटना से हड़कंप मच गया. लोगों ने सांप को कांटे से सुरक्षित निकाल कर उसे जंगल में छोड़ दिया. ग्रामीणों ने बताया कि पार्वती नदी पर बुधवार को कुछ लोग मछलियां पकड़ने गए थे. कई लोगों ने अपने-अपने कांटे पार्वती नदी में मछली पकड़ने के लिए डाल दिए थे. इसी दौरान एक कांटे में सांप फंस गया. जब उस व्यक्ति ने कांटे को खींचा तो साथ में सांप भी बाहर आ गया. कांटा सांप के मुंह में बुरी तरह से फंसा हुआ था. उसे निकालने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. माचिस की तीली से आग लगाकर डोरी को अलग किया, फिर कांटे को सांप के मुंह से निकाला गया. बाद में सांप को ग्रामीणों ने सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है.