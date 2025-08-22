अहमदाबाद: गुजरात के ऊना तालुका के पातापुर गांव में दिनदहाड़े एक शेर शिकार की तलाश में आ गया. लंबे समय से शेर इस गांव में शिकार की तलाश में आ-जा रहे हैं और जानवरों को मारकर दावत उड़ा रहे हैं. वहीं, एक शेर का गांव की गलियों में दिनदहाड़े घूमने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है.

पिछले एक हफ्ते से ऊना के पातापुर गांव में शेर दिन-रात घूम रहे हैं और गांव की गलियों और खेतो में जानवरों को मार कर शिकार कर रहे हैं, जिसके दृश्य सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गए हैं. रात में कम ही दिखाई देने वाले शेर और तेंदुए अब ग्रामीण इलाकों में दिनदहाड़े भी दिखाई दे रहे हैं.