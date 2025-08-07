भीलवाड़ा: तेज रफ्तार डंपर ने लोडिंग टेंपो को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना - BHILWARA DUMPER ACCIDENT
Published : August 7, 2025 at 1:05 PM IST
भीलवाड़ा: शहर के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने चौराहे से गुजर रहे टेंपो को भीषण टक्कर मार दी. टक्कर के बाद लोडिंग टेंपो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में टेंपो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. सुभाषनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि बुधवार शाम को थाना क्षेत्र में स्थित मजदूर चौराहे पर एक तेज गति से आ रहे हैं डंपर ने लोडिंग ऑटो को टक्कर मार दी, जिसके कारण टेंपो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर टक्कर मारने वाले अज्ञात डंपर की तलाश शुरू कर दी है.