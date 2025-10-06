दो मंजिला इमारत की छत पर चढ़ा सांड, देखिए कैसे उतारा गया नीचे - BULL CLIMBED ONTO ROOF
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 6, 2025 at 3:46 PM IST
कुचामनसिटी: परबतसर शहर के निकटवर्ती पनेर गांव में सोमवार को एक सांड दो मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गया. इससे ग्रामीणों में भय और कौतूहल का माहौल बन गया. कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया. इस बीच किसी ने परबतसर के गौ रक्षा दल को सूचना दी. दल की टीम ने मौके पर पहुंच कर क्रेन की सहायता से सांड को नीचे उतारा. गौ रक्षा दल के अध्यक्ष योगेश शर्मा और संस्थापक सदस्य रवि सैनी ने बताया कि सांड को रस्सियों के सहारे बांधा और धीरे-धीरे क्रेन की मदद से नीचे उतारा. जैसे ही सांड को नीचे उतारा, वहां मौजूद भीड़ ने नारे लगाए. गौ रक्षा दल के सदस्यों ने बताया कि सांड खुली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, लेकिन उससे उतरा नहीं गया. ग्रामीणों ने इस कार्य के लिए परबतसर गौ रक्षा दल की सराहना की.