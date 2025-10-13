हावड़ा के भव्य नजारे दिखाएगा 400 फुट ऊंचा टावर, खाने का लुत्फ उठाने के लिए रेस्तरां भी - PANCHDEEP TOWER IN HOWRAH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : October 13, 2025 at 3:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हावड़ा: पश्चिम बंगाल के हावड़ा का भव्य नजारा दिखाने वाले 400 फुट ऊंचे पंचदीप टावर का काम लगभग पूरा होने वाला है. 40 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई पर स्थित इस टावर में एक रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल और गेस्ट हाउस भी होगा. इस टावर का निर्माण करने वालों के अनुसार, यहां घूमने आने वाले दूरबीन से 20 किलोमीटर तक फैले आसपास के मनोरम दृश्यों का नजारा देख सकेंगे.

पंचदीप कंस्ट्रक्शन के हेड राम रतन चौधरी ने बताया कि दिल्ली में जैसे कुतुब मीनार है और कोलकाता में शहीद मीनार है उसी तरह का टावर है. 40 तल्ले ऊंचा बिल्डिंग की तरह बना है. इस टावर पर तीन-चार डेक हैं, एक रिवॉल्व रेस्टोरेंट है, बैंक्वेट हॉल और 400 फुट पर शहर को देखने का डेक है. वहां से लोग उठकर के सिटी को देखने का कम से कम 20 किलोमीटर रेडियस में लोग वहां टेलीस्कोप से सारे चीज को देख सकते हैं. 39वीं मंजिल पर बनाए जा रहे रेस्तरां में 150 लोगों के बैठने का इंतजाम होगा और ये एक घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा

For All Latest Updates

TAGGED:

400 FEET TALL TOWER IN HOWRAHTOWER IN HOWRAHहावड़ा में 400 फुट ऊंचा टावरहावड़ा में पंचदीप टावरPANCHDEEP TOWER IN HOWRAH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जन सुराज ने जारी की कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक

IND vs WI: वेस्टइंडीज पारी की हार से बचा, भारत पर 91 रनों की मिली बढ़त

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: 600 करोड़ी क्लब में एंट्री, सैयारा समेत तोड़ा दर्जनों फिल्मों का रिकॉर्ड, अब 'छावा' की बारी

सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट केे साथ खुले, Sensex 82,049 और Nifty 25,175.80 पर हुआ ओपन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.