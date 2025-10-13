हावड़ा: पश्चिम बंगाल के हावड़ा का भव्य नजारा दिखाने वाले 400 फुट ऊंचे पंचदीप टावर का काम लगभग पूरा होने वाला है. 40 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई पर स्थित इस टावर में एक रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल और गेस्ट हाउस भी होगा. इस टावर का निर्माण करने वालों के अनुसार, यहां घूमने आने वाले दूरबीन से 20 किलोमीटर तक फैले आसपास के मनोरम दृश्यों का नजारा देख सकेंगे.

पंचदीप कंस्ट्रक्शन के हेड राम रतन चौधरी ने बताया कि दिल्ली में जैसे कुतुब मीनार है और कोलकाता में शहीद मीनार है उसी तरह का टावर है. 40 तल्ले ऊंचा बिल्डिंग की तरह बना है. इस टावर पर तीन-चार डेक हैं, एक रिवॉल्व रेस्टोरेंट है, बैंक्वेट हॉल और 400 फुट पर शहर को देखने का डेक है. वहां से लोग उठकर के सिटी को देखने का कम से कम 20 किलोमीटर रेडियस में लोग वहां टेलीस्कोप से सारे चीज को देख सकते हैं. 39वीं मंजिल पर बनाए जा रहे रेस्तरां में 150 लोगों के बैठने का इंतजाम होगा और ये एक घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा