मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में परासिया में किडनी इंफेक्शन से अब तक नौ बच्चों की मौत हो चुकी है.. इलाके में पांच और बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, बच्चों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने निजी कंपनी के दो सिरप को बैन कर दिया है. जिन नौ बच्चों की मौत हुई.. उनमें पांच बच्चों में कोल्ड सिरप और एक में नेक्सटो सिरप पीने की हिस्ट्री मिली.. जिसके बाद प्रशासन ने सिरप को बैन करने का फैसला लिया और प्राइवेट डॉक्टरों को वायरल इंफेक्शन वाले मरीजों को ना देखने की हिदायत दी गई है. प्रशासन के पास इस वक्त 1420 बच्चों की लिस्ट है, जो सर्दी-बुखार से पीड़ित रहे हैं.. प्रशासन उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। बीमार सभी बच्चों की बीमारी के शुरुआती लक्षण तेज बुखार और पेशाब रुकने के थे.पूरे मामले में हैरानी की बात ये है कि अभी तक किसी भी मृत बच्चे के शव का पोस्ट मार्टम नहीं कराया गया है.. बच्चों की किडनी में इंफेक्शन किन कारणों से हुआ.. इसका भी पता नहीं चल पाया है.