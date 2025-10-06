राजस्थान की राजधानी जयपुर... रविवार रात करीब दो बजे का वक्त... पूरा शहर नींद में डूब था... और एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी... ट्रॉमा सेंटर अचानक धुएं से भरने लगा… ICU में भर्ती मरीजों की चीख...पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी...और एक-एक कर 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया...

ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर बने ICU में शॉर्ट सर्किट हुआ…शुरुआत में कुछ हल्का धुआं देखा गया… पर जब तक स्टाफ हरकत में आता पूरा वॉर्ड धुएं से भर चुका था... ICU में भर्ती मरीजों के शरीर पर मशीनें लगी थीं...सांसें उखड़ रही थीं… परिजन चिल्ला रहे थे… घटना के चश्मदीद कहते हैं कि समय रहते मदद नहीं मिली... सूचना देने के बावजूद न कोई स्टाफ पहुंचा, न कोई जिम्मेदार अधिकारी… जब पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी… और कई मरीज दम तोड़ चुके थे...

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृहमंत्री बेढम रात में ही अस्पताल पहुंचे... उन्होंने जांच के आदेश दिए और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा... उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर गहरा शोक जताया…उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है...