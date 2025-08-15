79वां स्वतंत्रता दिवस: सीमा सुरक्षा बल ने अटारी-वाघा सीमा पर किया खास समारोह का आयोजन - ATTARI WAGAH BORDER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : August 15, 2025 at 2:21 PM IST

1 Min Read

बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार को देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृतसर के करीब पाकिस्तान से लगी अटारी-वाघा सीमा पर खास समारोह का आयोजन किया. इस मौके पर बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. समारोह स्थल को विशेष रूप से भारतीय तिरंगे के रंगों से सजाया गया था. अटारी-वाघा सीमा पर हर शाम ध्वज उतारने का समारोह होता है। बेहतरीन अंदाज में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में बीएसफ के जवान सीमा के इस तरफ तो पाकिस्तानी सीमा बल के जवान सीमा पार लोगों में देशभक्ति का जोश जगाते दिखते हैं. इस साल मई में भारतीय सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इस समारोह को लगभग दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया था. 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुक्रवार को देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिल्ली के लाल किला पर मुख्य समारोह हुआ. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया.

For All Latest Updates

TAGGED:

AUGUST 15 CELEBRATIONS 2025INDEPENDENCE DAY 2025 PARADEPM MODI SPEECH ON 15 AUGUST 2025INDIAN INDEPENDENCE HISTORYATTARI WAGAH BORDER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

Srinagars Lal Chowk brims with patriotism

स्वतंत्रता दिवस 2025: श्रीनगर का लाल चौक देशभक्ति से सराबोर, सुरक्षा कड़ी

August 15, 2025 at 2:52 PM IST
Heavy floods due to incessant rains in Sonitpur district of Assam

असम: लगातार बारिश से भीषण बाढ़, सैंकड़ों लोग फंसे

August 14, 2025 at 3:14 PM IST
Independence Day Tight Security in Reasi

79वां स्वतंत्रता दिवस: रियासी में कड़ी सुरक्षा, मुख्य जगहों पर पुलिस ने किए खास इंतजाम

August 14, 2025 at 2:48 PM IST
MAHILA MART IN TELANGANA KHAMMAM

तेलंगाना: खम्मम में खुला नया 'महिला मार्ट', एक ही छत के नीचे मिल रहे घरेलू और हस्तशिल्प उत्पाद

August 14, 2025 at 1:35 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.