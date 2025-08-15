बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार को देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृतसर के करीब पाकिस्तान से लगी अटारी-वाघा सीमा पर खास समारोह का आयोजन किया. इस मौके पर बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. समारोह स्थल को विशेष रूप से भारतीय तिरंगे के रंगों से सजाया गया था. अटारी-वाघा सीमा पर हर शाम ध्वज उतारने का समारोह होता है। बेहतरीन अंदाज में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में बीएसफ के जवान सीमा के इस तरफ तो पाकिस्तानी सीमा बल के जवान सीमा पार लोगों में देशभक्ति का जोश जगाते दिखते हैं. इस साल मई में भारतीय सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इस समारोह को लगभग दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया था. 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुक्रवार को देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिल्ली के लाल किला पर मुख्य समारोह हुआ. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया.