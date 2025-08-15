पटना के गांधी मैदान में मनाया जा रहा 79वां स्वतंत्रता दिवस - 79TH INDEPENDENCE DAY 2025

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2025 at 8:55 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 11:20 AM IST

1 Min Read
पटना: आज पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इसी बीच पटना के गांधी मैदान में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ खास है, क्योंकि इस बार इसका विषय 'नया भारत' रखा गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. वो अणे मार्ग स्थित सरकारी आवास में तिरंगा फहराने के बाद 8:52 में गांधी मैदान पहुंचेंगे और उसके बाद सलामी लेंगे. गांधी मैदान और कारगिल स्मृति चौक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुल 60 विभिन्न स्थानों पर 103 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हुई है. 
August 15, 2025

