उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ. कार और ट्रक की टक्कर के बाद आग लग गई, जिसमें दोनों गाड़ियां धू-धू कर जलने लगीं. महिला सहित 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. कार एटा की तरफ से आ रही थी. तभी अकराबाद के गोपी पुल के पास इसका टायर फट गया और सड़क के दूसरी तरफ सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया. टक्कर इतनी भीषण थी कि क्रेन की मदद से कार और ट्रक को अलग करना पड़ा. मरने वाले लोग हाथरस के रहनेवाले थे.