यूपी के अलीगढ़ में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत, कार और ट्रक की टक्कर के बाद लगी आग - 5 DEATH IN CAR TRUCK COLLISION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 7:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ. कार और ट्रक की टक्कर के बाद आग लग गई, जिसमें दोनों गाड़ियां धू-धू कर जलने लगीं. महिला सहित 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. कार एटा की तरफ से आ रही थी. तभी अकराबाद के गोपी पुल के पास इसका टायर फट गया और सड़क के दूसरी तरफ सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया. टक्कर इतनी भीषण थी कि क्रेन की मदद से कार और ट्रक को अलग करना पड़ा. मरने वाले लोग हाथरस के रहनेवाले थे. 

For All Latest Updates

TAGGED:

5 DEATH N CAR TRUCK COLLISION5 DEATH IN ALIGARH5 लोगों की जिंदा जलकर मौतBURNING CAR TRUCK5 DEATH IN CAR TRUCK COLLISION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.