मुंबई के खेतवाड़ी में 32 फुट ऊंची गणेश प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया पंडाल - GANESH PUJA 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
By PTI
Published : August 27, 2025 at 3:12 PM IST
मुंबई: मुंबई के खेतवाड़ी इलाके में, भगवान गणेश की 32 फीट ऊंची प्रतिमा इस साल मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' से प्रेरित भगवान गणेश की इस मूर्ति को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, सुदर्शन चक्र और सिंदूर की कटोरी पकड़े हुए दिखाया गया है, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का प्रतीक है. मूर्ति के चारों ओर रखी मिसाइलें और मिशन से जुड़े प्रमुख लोगों के बैनर भी पंडाल की इस थीम का हिस्सा हैं, जो देश की शक्ति और साहस को दिखाते हैं.
मंडल सचिव, विनायक गोडसे ने कहा कि इस वर्ष हम 68वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. इस मंदिर की स्थापना 1948 में हुई है. हर साल हम सामाजिक विषय लेकर चलते हैं क्योंकि गणेश उत्सव बना ही सामाजिक के लिए, तो अगर हम सामाजिक सब्जेक्ट नहीं रखेंगे तो इतना बड़ा झांकी है तो थोड़ा बहुत आचार-विचार का लेनदेन होगा और तिलक जी ने इसीलिए रखा था कि आजादी के उद्देश्य से ही हम चले थे तो ये तो बहुत बड़ी चीज है. इस पंडाल में रखी भगवान गणेश की मूर्ति के दर्शन के लिए लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. गणपति के आशीर्वाद के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व कर रहे हैं.