आधी रात तबाही से मची चीख पुकार! मंडी में घर सहित मलबे में दफन हुए 3 लोग, बाढ़ में डूबा धर्मपुर बस अड्डा - MANDI DISASTER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: 15 सितंबर की रात आसमान से बरसती आफत हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में तबाही लेकर आई. जब देर रात हर तरफ सन्नाटा पसरा था और लोग अपने घरों में सो रहे थे. ठीक उसी वक्त मंडी जिले के सुंदरनगर के ब्रगटा गांव में कुछ तेज आवाज के साथ गिरने की आई. मानों जैसे धरती हिल गई हो. लोगों ने बाहर आकर देखा तो खूब राम का दो मंजिला कच्चा मकान मलबे की ढेर बन चुका था. ऐसे में सबकी निगाहें उस घर में रह रहे लोगों को तलाशने लगी. स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मलबे को हटाया तो उसमें तांगू देवी, कमला देवी और उनके 8 महीने के बेटे भीष्म की लाश मिली. जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई. वहीं, इस हादसे में 65 वर्षीय खूब राम और उनकी पत्नी दर्शन देवी घायल हो गई. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.जहां स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल उनसे मिलने पहुंचे तो दोनों फुट-फुट कर रोने लगे.

जहां आसमानी आफत ने सुंदरनगर में 3 लोगों की जान ले ली. वहीं, बीती रात मंडी जिले के धर्मपुर में हुई भारी बारिश से सोनखड्ड में बाढ़ आ गई. जिसने देखते ही देखते धर्मपुर बस स्टैंड और आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. पूरे बस अड्डे में बाढ़ का पानी और मलबा इस कदर तक भर गया कि कई बसें पूरी तरह से डूब गई. वहीं, मलबे के साथ आए पत्थरों से कई बसें क्षतिग्रस्त हो गई. इसके अलावा बाढ़ का मलबा कई घरों और दुकानों में भी भर गया. गौरतलब है कि इस बार मानसून ने हिमाचल में जमकर तबाही मचाई है. आपदा में अब तक 409 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, हजारों करोड़ की संपत्ति आपदा की भेंट चढ़ चुकी है. ऐसे में प्रदेश के लोग कुदरत की कहर से सहमे हुए हैं और मानसून सीजन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं. 

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL DISASTERMANDI LANDSLIDE THREE DIESSUNDERNAGAR HOUSE DAMAGEDMANDI DHARAMPUR BUS STANDMANDI DISASTER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

3 हजार का सिलेंडर, 500 रुपये तेल की बोतल, हर चीज 3 गुणा महंगी, महंगाई की आग में झुलसा हिमाचल का ये गांव

1 लाख करोड़ होने वाला है कर्ज का पहाड़, आपदा से जूझ रहे हिमाचल में कहां से आएगा पुनर्निर्माण का पैसा

हिमाचल में केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रहीं ये योजनाएं, जानिए शहरी क्षेत्र के कौन लोग और कैसे उठा सकते हैं लाभ?

अक्ल बड़ी या भैंस? अल्लाह मेहरबान तो गधा क्यों हुआ पहलवान, जानें इन सवालों के सही जवाब

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.