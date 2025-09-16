मंडी: 15 सितंबर की रात आसमान से बरसती आफत हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में तबाही लेकर आई. जब देर रात हर तरफ सन्नाटा पसरा था और लोग अपने घरों में सो रहे थे. ठीक उसी वक्त मंडी जिले के सुंदरनगर के ब्रगटा गांव में कुछ तेज आवाज के साथ गिरने की आई. मानों जैसे धरती हिल गई हो. लोगों ने बाहर आकर देखा तो खूब राम का दो मंजिला कच्चा मकान मलबे की ढेर बन चुका था. ऐसे में सबकी निगाहें उस घर में रह रहे लोगों को तलाशने लगी. स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मलबे को हटाया तो उसमें तांगू देवी, कमला देवी और उनके 8 महीने के बेटे भीष्म की लाश मिली. जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई. वहीं, इस हादसे में 65 वर्षीय खूब राम और उनकी पत्नी दर्शन देवी घायल हो गई. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.जहां स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल उनसे मिलने पहुंचे तो दोनों फुट-फुट कर रोने लगे.

जहां आसमानी आफत ने सुंदरनगर में 3 लोगों की जान ले ली. वहीं, बीती रात मंडी जिले के धर्मपुर में हुई भारी बारिश से सोनखड्ड में बाढ़ आ गई. जिसने देखते ही देखते धर्मपुर बस स्टैंड और आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. पूरे बस अड्डे में बाढ़ का पानी और मलबा इस कदर तक भर गया कि कई बसें पूरी तरह से डूब गई. वहीं, मलबे के साथ आए पत्थरों से कई बसें क्षतिग्रस्त हो गई. इसके अलावा बाढ़ का मलबा कई घरों और दुकानों में भी भर गया. गौरतलब है कि इस बार मानसून ने हिमाचल में जमकर तबाही मचाई है. आपदा में अब तक 409 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, हजारों करोड़ की संपत्ति आपदा की भेंट चढ़ चुकी है. ऐसे में प्रदेश के लोग कुदरत की कहर से सहमे हुए हैं और मानसून सीजन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं.