मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में रहस्यमयी बीमारी से 15 दिन में 3 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप है. वहीं 6 से 7 बच्चों का इलाज नागपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है. परासिया ब्लॉक की रहने वाली एक मां ने अपने 8 साल के बेटे को खो दिया.परिजनों ने बताया कि हल्का बुखार और सर्दी होने के बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद यूरिन बंद हो गई. डॉक्टरों ने नागपुर रेफर किया. डॉक्टर्स का कहना है कि इस मौसम में बच्चों में संक्रमण ज्यादा होता है, बुखार, सर्दी और जुकाम की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी पर प्रभाव पड़ता है. छिंदवाड़ा प्रशासन बच्चों की मौत की वजह जानने में जुटा है. ICMR की टीम जल्द जिले का दौरा करनेवाली है. जो सैंपल की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देगी. फिलहाल डॉक्टरों को भी ICMR की टीम की रिपोर्ट इंतजार है.जिससे मासूमों की मौत का रहस्य पता चल पाएगा.