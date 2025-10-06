पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही हुई. अलग-अलग हादसे में दार्जिलिंग, मिरिक और जलपाईगुड़ी में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई.. दार्जिलिंग और उसके आसपास के जिलों में बड़े पैमाने पर पहाड़ियां खिसकीं.. जहां कम से कम 35 जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है। पानी के साथ पहाड़ियों से आए मलबों की वजह से कम से कम 22 घरों को नुकसान पहुंचा है.. कई घर मलबे में बह गए... कई सड़कें कट गईं.. जिससे कई गांव अलग-थलग पड़ गए.. रविवार को यहां जो कुदरत का कहर बरपा.. उसे एक दशक का सबसे भीषण भूस्खलन बताया जा रहा है.. भारी बारिश के चलते दुधिया में लोहे का पुल गिर गया.. जिससे सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा संपर्क टूट गया.. जिसकी वजह से कई सैलानी जहां तहां फंस गए. रोड डायवर्सन की वजह से दार्जिलिंग के तीनधरिया में NH-55 भीषण जाम लग गया.. NDRF के मुताबिक, दार्जिलिंग और उत्तरी सिक्किम में सड़क संपर्क गंभीर से बाधित है. लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.. नागराकाटा के धार गांव में मलबे से कई लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया.. जहाँ भारी भूस्खलन के कारण कई घर ढह गए..फिलहाल यहां की सबसे समस्या कनेक्टिविटी की है.. जिसे दूर करने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। मौसम विभाग ने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग समेत कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है.. जिससे राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आ सकती हैं...