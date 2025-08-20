VIDEO; मिर्जापुर में मिला 15 फिट का अजगर; घर में घुसने की फिराक में था, ग्रामीणों के हाथ पांव फूले, रेस्क्यू के दौरान वनकर्मी घायल - MIRZAPUR NEWS
Published : August 20, 2025
Updated : August 20, 2025 at 6:48 PM IST
मिर्जापुर : चील्ह थाना क्षेत्र के श्रीपट्टी गांव में देर रात विशालकाय अजगर दिखने से हड़कंप मच गया. बीती रात मेवा लाल प्रजापति के घर के पास करीब 15 फीट लंबा अजगर देखा गया. बताया जा रहा है कि अजगर घर में घुसने की फिराक में था. अजगर को देख मेवालाल के परिजन शोर मचाने लगे, जिसको लेकर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर वन विभाग को बुलवाया. रेस्क्यू के दौरान अचानक अजगर के हमले से वनकर्मी विरेंद्र यादव से जख्मी हो गए. वन दरोगा मनोज कुमार ने बताया कि गंगा बाढ़ आने के कारण अजगर कहीं से पानी में बहकर आ गया था, उसको पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया हैंं.