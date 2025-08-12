अजमेर: फॉयसागर के समीप पहाड़ी की तलहटी में बसे गांव अजयसर में एक ग्रामीण के घर के आंगन में 11 फीट लंबा अजगर घुस गया. घर में उस समय किसान के बच्चे सो रहे थे. वहीं घर से सटे खेत में बच्चों की मां चारा काट रही थी. इस दौरान महिला की नजर विशाल अजगर पर पड़ गई. महिला ने परिजनों को सूचित किया और उन्होंने राजस्थान सर्पमित्र संस्था के संयोजक सुखदेव भट्ट को फोन पर सूचना दी. करीब ढाई से 3 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर लिया गया. संस्था के संयोजक सुखदेव ने बताया कि किसान कमरुद्दीन चीता ने फोन करके बड़े सांप के बारे में सूचना दी थी. मौके पर आकर देखा, तो विशाल अजगर था. उन्होंने वन विभाग के कार्मिक के आने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. उन्होंने बताया कि 3 घंटे की मशक्कत के बाद मादा अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. इसे पुष्कर की नाग पहाड़ी या तारागढ़ की हैप्पी वैली की और घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा.