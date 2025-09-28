मसूरी में श्री गुरु सिंह सभा का 108वां सालाना दीवान, हैरतअंगेज करतब देख लोग दंग, देखें वीडियो - MUSSOORIE SHRI GURU SINGH SABHA
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 28, 2025 at 5:51 PM IST
मसूरी श्री गुरु सिंह सभा, लंढौर में इस वर्ष 108 वां सालाना दीवान ऐतिहासिक गरिमा और धार्मिक भक्ति के साथ संपन्न हुआ. यह सालाना दीवान, जिसे अब 108 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ब्रिटिश राज के दौर से ही आयोजित होता आ रहा है. स्थानीय लोगों की मानें तो ब्रिटिश अधिकारी भी इस दीवान में विशेष आमंत्रण पर आते थे और शांति, भाईचारे और गुरबाणी से प्रभावित होकर संगत में सिर झुकाते थे. इस वर्ष के आयोजन की शुरुआत नगर कीर्तन से हुई, जो लंढौर चौक से आरंभ होकर गांधी चौक तक निकाला गया. नगर कीर्तन में ‘पंज प्यारे’ की अगुवाई, शब्द-कीर्तन जत्थों की प्रस्तुतियां और गुरु नानक फिफ्थ सेंटेनरी स्कूल के छात्रों द्वारा बैंड की शानदार प्रस्तुति विशेष आकर्षण रहे. पूरा शहर 'जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल' के जयकारों से गूंज उठा. गुरुद्वारा परिसर में विशाल लंगर सेवा का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ सिख समुदाय बल्कि विभिन्न धर्मों और वर्गों के लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया.