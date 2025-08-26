एंबुलेंस में लगी आग, बाल बाल बचा मरीज, डिमरापाल मेडिकल कॉलेज की घटना - 108 AMBULANCE CAUGHT FIRE
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 26, 2025 at 3:28 PM IST
बस्तर: 108 एंबुलेंस को गांव वाले जीवन रक्षक गाड़ी मानते हैं. लेकिन इसी गाड़ी में शार्ट सर्किट से आग लग गई. गनीमत रही कि समय रहते मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर की मदद से मरीज को समय रहते रेस्क्यू कर लिया. जिस एंबुलेंस में आग लगी उस गाड़ी में लेबर पेन की मरीज को लेकर एंबुलेंस का ड्राइवर पहुंचा था. मरीज को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना था. ड्राइवर और उसके सहयोगी ने लोगों की मदद से तत्काल महिला मरीज को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे अस्पताल में शिफ्ट किया.
108 एंबुलेंस मे लगी आग: अस्पताल परिसर में एंबुलेंस में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया. आनन फानन में मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलााय गया. फायर फाइटर की टीम करीब 1 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची. जबतक टीम पहुंची तबतक एंबुलेंस जलकर खाक हो चुकी थी. बस्तर में लगातार 12 घंटे से हो रही बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं. सड़कों पर जलभराव से एंबुलेंस का आवागमन रोक दिया गया है. जिससे आपात स्थिति में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस बल को शहर के अलग-अलग इलाकों में तैनात किया गया है. लोगों की सुरक्षा के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन नियंत्रित कर दिया गया है.