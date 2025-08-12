WATCH; सोनभद्र में दिखा 10 फीट लंबा अजगर; देखें, कैसे वन विभाग की टीम ने पकड़ा - SONBHADRA 10 FEET PYTHON

Published : August 12, 2025 at 3:57 PM IST

सोनभद्र : चोपन-गुरमा वन रेंज के कर्मियों ने सोमवार सुबह बलुई बंधी से विशाल अजगर को पकड़ा. इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गयी. अजगर को वन विभाग के कर्मचारियों ने सुरक्षित पकड़ जंगल में छोड़ दिया. बता दें कि मारकुंडी बलुई बंधी में सोमवार भोर में एक विशाल अजगर जो लगभग 10 फीट से भी बड़ा था. ग्रामीणों ने वन विभाग के डीएफओ को जानकारी दी. चोपन गुरमा वन रेंज के सम्बंधित कर्मचारियों के सहयोग से विशाल अजगर को पकड़ कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया. वन रेंज अधिकारी पवन कुमार सचान ने बताया कि वन्य जीवों को लेकर समय-समय पर ग्रामीणों को सचेत किया जाता है जिससे लोगों और वन्य जीवों की सुरक्षा बनी रहे. बहरहाल बरामद अजगर को जंगल मे छोड़ दिया गया है.

