फेमस यूट्यूबर ने X पर एक वीडियो से कमाए ढाई लाख डॉलर

नई दिल्ली : लोकप्रिय यूट्यूबर मिस्टरबीस्ट ने खुलासा किया है कि उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके 2,50,000 डॉलर से अधिक कमाए, हालाँकि उन्होंने कहा कि यह एक 'मुखौटा भर' था. यूट्यूब सनसनी जिमी डोनाल्डसन (उर्फ मिस्टरबीस्ट) ने पहले एलोन मस्क के आग्रह को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि वह एक्स पर अपने वीडियो अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने से उन वीडियो को बनाने में जो खर्च आता है उसका एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा. बाद में उन्होंने एक पुराना वीडियो पोस्ट किया जिसे 15.5 करोड़ से अधिक बार देखा गया.

MrBeast ने कहा, “मेरे पहले एक्स वीडियो ने 2,50,000 से अधिक की कमाई की है! लेकिन यह मुखौटा भर है.'' उन्होंने आगे कहा, "विज्ञापनदाताओं ने ध्यान आकर्षित होते देखा और मेरे वीडियो पर विज्ञापन खरीदे (मुझे ऐसा लगता है) और इस प्रकार प्रति दृश्य मेरा राजस्व संभवतः आपके अनुभव से अधिक है." यूट्यूब ने कहा कि उसने कमाए गए पैसे देने के लिए 10 "यादृच्छिक लोगों" (Random people) को चुनने की योजना बनाई है.

फोर्ब्स ने अनुमान लगाया कि 2022 में MrBeast ने अपने यूट्यूब चैनल से एक साल में 5.4 करोड़ डॉलर कमाए. तब से, उनके मुख्य चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, जिससे कुल सब्सक्राइबर 23.3 करोड़ हो गए हैं. इस महीने की शुरुआत में जब प्रसिद्ध एक्स हैंडल डोगेडिजाइनर ( DogeDesigner ) ने MrBeast से अपना नवीनतम वीडियो एक्स पर भी अपलोड करने के लिए कहा, और मस्क ने 'हाँ' कहा, तो यूट्यूबर ने जवाब दिया कि यह संभव नहीं है.

मिस्टरबीस्ट ने मस्क को जवाब दिया, "मेरे वीडियो को बनाने में लाखों की लागत आई है और भले ही उन्हें एक्स पर एक अरब बार देखा जाए, लेकिन इससे इसका एक अंश भी नहीं मिलेगा." MrBeast , जो खुद को X Super Official CEO कहते हैं, ने कहा, "एक बार मौद्रीकरण ( Monetisation ) वास्तव में शुरू हो जाए तो मैं इसे आजमाने के लिए तैयार हूं. " मस्क का लक्ष्य एक्स को चीन के वीचैट की तरह 'एक सर्वस्व ऐप' ( An everything app )बनाना है और वीडियो उनकी योजना का एक अभिन्न अंग हैं. Elon musk . MrBeast video on x .