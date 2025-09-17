ETV Bharat / technology

YouTube Shorts में आया AI का ज़बरदस्त ट्विस्ट, अब सिर्फ आइडिया दो, वीडियो यूट्यूब खुद बना देगा

YouTube अब AI की मदद से आपकी फोटो, आइडिया और क्लिप्स को मज़ेदार, स्टाइलिश और आवाज़ वाले वीडियो में बदल सकता है.

YouTube Introduces AI Tools Like Veo 3 and Edit with AI
YouTube Shorts में नए एआई फीचर्स शामिल किए गए हैं. (फोटो क्रेडिट: Youtube blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2025 at 3:36 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: अगर आप यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो यह ख़बर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. हाल ही में हुए "Made on YouTube" इवेंट में कंपनी ने ऐसे फीचर्स पेश किए हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं. Youtube शॉर्ट्स में पेश किए गए नए फीचर्स की खास बात है कि अब यूज़र्स को वीडियो बनाने के लिए किसी भारी-भरकम सेटअप या एडिटिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है. यूट्यूब का एआई खुद ही आपकी वीडियो बनाने में काफी मदद कर देगा.

यूट्यूब ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, यूट्यूब ने Google DeepMind के साथ पार्टनरशिप करके Veo 3 Fast नाम का एक वीडियो जनरेशन मॉडल लॉन्च किया है, जो खासतौर पर शॉर्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसकी मदद से यूज़र्स 480p क्वालिटी में साउंड के साथ वीडियो क्लिप्स बना सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ अपनी वीडियो के लिए एक आइडिया देना है और फिर कुछ ही सेकंड्स में Veo 3 Fast यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए आपका वीडियो बना देगा.

यूट्यूब ने एडिटिंग को बनाया आसान

इस फीचर को फिलहाल अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में शुरू किया गया है, लेकिन जल्द ही इस फीचर को भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में भी लॉन्च किया जा सकता है. यूट्यूब ने अपने क्रिएटर्स के लिओए सिर्फ वीडियो जनरेशन ही नहीं, बल्कि एडिटिंग को भी काफी आसान बना दिया है. यूट्यूब के नए फीचर 'Edit with AI' से क्रिएटर्स के लिए वीडियो को एडिट करना काफी आसान हो जाएगा. यह फीचर आपके कैमरा रोल से बेस्ट मूमेट्स को खुद ही चुनकर, म्यूज़िक, ट्रांज़िशन और हिंदी या इंग्लिश वॉयसओवर के साथ एक मज़ेदार वीडियो ड्राफ्ट बना देता है.

YouTube Shorts में आने वाले कुछ महीनों में और भी कुछ कमाल के फीचर्स आने वाले हैं. यूट्यूब शॉर्ट्स में मोशन ट्रांसफर, स्टाइल ट्रांसफॉर्म और ऑब्जेक्ट एड जैसे कई फीचर्स शामिल होने वाले हैं. आइए हम आपको इनकी थोड़ी डिटेल्स बताते हैं:

  • Motion Transfer: इस फीचर के जरिए आप किसी भी वीडियो से मूवमेंट को उठाकर अपनी किसी फोटो या वीडियो में डाल सकते हैं.
  • Style Transform: इस अपकमिंग फीचर के जरिए आप सिर्फ एक टैप से अपनी वीडियो को पॉप आर्ट या ओरिगामी जैसे स्टाइल में बदल सकेंगे.
  • Object Add: इस अपकमिंग फीचर के जरिए आप सिर्फ एक टेक्स्ट कमांड से वीडियो में नए कैरेक्टर्स या किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ पाएंगे.

Speech to Song फीचर

यूट्यूब में स्पीच टू सॉन्ग नाम का भी एक फीचर भी पेश किया गया है. इस फीचर की मदद से आप किसी भी डायलॉग को म्यूज़िकल साउंडट्रैक में बदल सकते हैं. यह फीचर Google DeepMind के Lyria 2 मॉडल से चलता है और किसी भी लाइन को डांसेबल या फन ट्रैक में बदल सकता है.

आपको बता दें कि, यूट्यूब ने इन फीचर्स का ऐलान करते हुए साफ किया है कि इन सभी AI फीचर्स में SynthID वॉटरमार्क और कंटेंट लेबल्स होंगे, ताकि यूज़र जान सकें कि ये कंटेंट AI से बना है.

