YouTube पर बैन हुए चैनल्स को मिल सकता है वापसी का मौका, जानें डिटेल्स

COVID-19 और इलेक्शन के बारे में गलत सूचना देने वाले यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया गया है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

Youtube
यूट्यूब पर वापस आएंगे बैन चैनल्स (Image Credit: Youtube)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2025 at 1:56 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: Youtube पर बैन किए गए कई बड़े चैनल्स अब वापसी कर सकते हैं. यूट्यूब ने कई ऐसे चैनल्स को बैन किया था, जिसने COVID-19 महामारी और 2020 के अमेरिकी चुनावों से जुड़ी गलत जानकारियां फैलाई थी. अब उन यूट्यूब चैनल्स को एक बार फिर से वापसी करने का मौका मिल सकता है. इसका मतलब है कि उन चैनल्स से बैन हट सकता है. Google और YouTube की पैरेंट कंपनी Alphabet ने हाल ही में अमेरिकी संसद की न्यायिक समिति को एक लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने कई अहम बातें शेयर की है.

इस लेटर में अल्फाबेट ने आरोप लगाया है कि महामारी के दौरान बाइडन प्रशासन ने कंपनी पर उन यूट्यूब चैनल्स को भी बैन करने का दबाव बनाया था, जो उस वक्त भी यूट्यूब की पॉलिसी का उल्लंघन नहीं कर रहे थे. कंपनी ने इसे सरकार द्वारा बनाए गए इस दबाव को "अस्वीकार्य और गलत" बताया है.

कंटेंट मॉडरेशन में सरकार के दखल के खिलाफ यूट्यूब

इस चिट्ठी में यूट्यूब ने साफ तौर पर कहा है कि वो अब उन क्रिएटर्स को दोबारा से प्लेटफॉर्म पर आने का मौका देगा, जिनके चैनल्स चुनाव या कोविड से जुड़े कंटेंट के कारण बैन कर दिए गए थे. हालांकि, यूट्यूब ने अभी तक इस जानकारी को कंफर्म नहीं किया है और उसने ये भी नहीं बताया है कि अगर बैन चैनल्स को वापस आने का मौका मिलेगा तो उसके लिए कोई शर्त रखी जाएगी या नहीं और अगर शर्त रखी जाएगी तो वो क्या होगी.

यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यूट्यूब ने जिन गाइडलाइन्स को मद्देनज़र रखते हुए उन चैनल्स को बंद किया था, उन गाइडलाइन्स को यूट्यूब ने 2023 और 2024 में हटा दिया है. यूट्यूब ने जिन चैनल्स को बैन किया था, उनमें कुछ नामी चैनल्स जैसे- Steve Bannon का "War Room", Dan Bongino का चैनल और "Children’s Health Defense" आदि भी शामिल थे.

अल्फाबेट ने क्लियर किया है कि वह किसी भी सरकार द्वारा कंटेंट मॉडरेशन में दखल डालने के खिलाफ हैं. कंपनी ने चिट्ठी में लिखा है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते रहेंगे. अल्फाबेट ने यूरोपियन यूनियन की डिजिटल पॉलिसीज़ पर भी चिंता जताई है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती हैं. अल्फाबेट ने अपने इस चिट्ठी को अमेरिकी संसद की जांच प्रक्रिया के तहत भेजा है, जिसमें सरकार द्वारा कंटेंट मॉडरेशन में किए गए दखल की जांच की जा रही है.

