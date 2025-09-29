ETV Bharat / technology

YouTube Premium Lite भारत में लॉन्च, सिर्फ ₹89 में विज्ञापनों की झंझट खत्म!

भारत में यूट्यूब प्रीमियम लाइट हुआ लॉन्च ( फोटो क्रेडिट: ETV Bharat )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 29, 2025 at 9:05 PM IST 2 Min Read

हैदरबाद: अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देखने के दौरान बार-बार आने वाले एड्स से परेशान हो चुके हैं, तो अब आपके लिए एक अच्छी ख़बर है. यूट्यूब ने भारत में अपना नया प्रीमियम लाइट प्लान लॉन्च कर दिया है. यूट्यूब प्रीमियम लाइट प्लान की कीमत 89 रुपये प्रति महीने है. आइए हम आपको यूट्यूब प्रीमियम लाइट के बारे में बताते हैं. आपको बता दें कि यूट्यूब प्रीमियम लाइट उन लोगों के लिए है, जो सिर्फ एड-फ्री वीडियो देखने का मज़ा लेना चाहते हैं. आप बिना किसी Background play, Offline download या Music subscription के झंझट के यूट्यूब म्यूज़िक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस प्लान में आप गेमिंग, फैशन, ब्यूटी, न्यूज़ जैसे लॉन्ग-फॉर्म वीडियो बिना किसी ऐड के देख सकते हैं. यूट्यूब प्रीमियम लाइट स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी समेत हर डिवाइस पर काम करता है. क्या नहीं मिलेगा? अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो इस प्लान में नहीं हैं: YouTube Music पर ad-free experience नहीं मिलेगा.

वीडियो को offline डाउनलोड नहीं कर सकते.

Background में वीडियो play नहीं होगा.

Shorts, music content और search/browsing के दौरान ads दिखेंगे.