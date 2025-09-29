ETV Bharat / technology

YouTube Premium Lite भारत में लॉन्च, सिर्फ ₹89 में विज्ञापनों की झंझट खत्म!

अब यूट्यूब पर बिना ऐड्स वीडियो देखने के लिए ₹89 वाला नया लाइट प्लान यूज़र्स के लिए लॉन्च किया गया है.

YouTube launches Premium Lite in India
भारत में यूट्यूब प्रीमियम लाइट हुआ लॉन्च (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2025 at 9:05 PM IST

हैदरबाद: अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देखने के दौरान बार-बार आने वाले एड्स से परेशान हो चुके हैं, तो अब आपके लिए एक अच्छी ख़बर है. यूट्यूब ने भारत में अपना नया प्रीमियम लाइट प्लान लॉन्च कर दिया है. यूट्यूब प्रीमियम लाइट प्लान की कीमत 89 रुपये प्रति महीने है. आइए हम आपको यूट्यूब प्रीमियम लाइट के बारे में बताते हैं.

आपको बता दें कि यूट्यूब प्रीमियम लाइट उन लोगों के लिए है, जो सिर्फ एड-फ्री वीडियो देखने का मज़ा लेना चाहते हैं. आप बिना किसी Background play, Offline download या Music subscription के झंझट के यूट्यूब म्यूज़िक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस प्लान में आप गेमिंग, फैशन, ब्यूटी, न्यूज़ जैसे लॉन्ग-फॉर्म वीडियो बिना किसी ऐड के देख सकते हैं. यूट्यूब प्रीमियम लाइट स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी समेत हर डिवाइस पर काम करता है.

क्या नहीं मिलेगा?

अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो इस प्लान में नहीं हैं:

  • YouTube Music पर ad-free experience नहीं मिलेगा.
  • वीडियो को offline डाउनलोड नहीं कर सकते.
  • Background में वीडियो play नहीं होगा.
  • Shorts, music content और search/browsing के दौरान ads दिखेंगे.

मतलब ये प्लान सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वो भी बिना ऐड्स के यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं.

किसके लिए है ये प्लान?

अगर आप student हैं, या फिर सिर्फ वीडियो देखने के लिए YouTube यूज़ करते हैं — और music या background play जैसी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं हैं — तो ये प्लान आपके लिए एकदम फिट है.₹89/month में ये वही प्राइस है जो Premium का student plan देता है, लेकिन इसमें सिर्फ ad-free वीडियो का फायदा मिलेगा.

यूट्यूब के अन्य प्लान्स

  • Individual Premium: ₹149/month.
  • Duo प्लान (2 यूज़र्स के लिए): ₹219 प्रति माह.
  • फैमिली प्लान (5 सदस्यों तक): ₹299 प्रति माह.

अमेरिका से इंडिया तक की टेक जर्नी

YouTube का Premium Lite प्लान सबसे पहले मार्च 2025 में अमेरिका में पेश किया गया था. उस वक़्त इसकी कीमत थी $7.99 यानी लगभग ₹700 हर महीने. अब यही प्लान इंडिया में लॉन्च किया गया है, लेकिन यहां इसे ज्यादा वाजिब रेट पर पेश किया गया है - ₹89/month में. इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना किसी झंझट के एड-फ्री वीडियो एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकें.

