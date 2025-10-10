YouTube का बड़ा फैसला: बैन हुए क्रिएटर्स को मिलेगा दूसरा मौका, शुरू हुआ 'पायलट प्रोग्राम'
YouTube ने उन क्रिएटर्स के लिए नई उम्मीद जगाई है जिनके चैनल टर्मिनेट हो गए थे, अब उन्हें एक साल बाद दूसरा मौका मिलेगा.
Published : October 10, 2025 at 4:43 PM IST
हैदराबाद: अगर आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट यानी बैन हुआ है और आपको लगता है कि अब आपके यूट्यूब चैनल की कहानी खत्म हो चुकी है, तो आज की यह ख़बर आपको खुश कर सकती है. यूट्यूब ने बैन हुए यूट्यूब क्रिएटर्स को दूसरा मौका देने के लिए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है. आइए हम आपको यूट्यूब के इस नए प्रोग्राम के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि अगर आपका यूट्यूब चैनल बैन हो गया है तो आप कैसे उसे रीस्टार्ट कर सकते हैं.
दरअसल, यूट्यूब ने एक नया पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके जरिए बैन यानी टर्मिनेटेड यूट्यूब क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म पर दोबारा आने का मौका मिलेगा. इसे आसान शब्दों में समझाए तो अगर आपका यूट्यूब चैनल किसी गलती, पॉलिसी वायलेशन या पुराने नियमों के कारण बंद हो गया था, तो अब यूट्यूब आपको एक नई शुरुआत (Fresh Start) करने का मौका दे रहा है.
नया प्रोग्राम क्या है?
अगर आप यूट्यूब क्रिएटर्स के बारे में जाननते हैं, तो आपको पता होगा कि कई बार यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को उनकी किसी पॉलिसी का उल्लंघन करने के कारण लाइफ टाइम के लिए बैन कर देता है. यूट्यूब ने अपने इस लाइफ टाइम बैन वाले अप्रोच को बदला है.
दरअसल, यूट्यूब ने अपने पार्टनर प्रोग्राम के तहत पिछले कुछ सालों में 3 मिलियन से भी ज्यादा क्रिएटर्स को जोड़ा है और सिर्फ चार सालों में 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई क्रिएटर्स और मीडिया कंपनियों के साथ शेयर की है. इस इतनी बड़ी कमाई की स्केल के साथ यूट्यूब को एहसास हुआ कि 'Lifetime Ban' यानी हमेशा के लिए टर्मिनेशन या बैन करने वाला उनका अप्रोच शायद ठीक नहीं है.
इस वजह से अब कंपनी ने बिल्कुल साफ किया है कि उन्होंने क्रिएटर्स की फीडबैक्स को सुनी है और अब वो क्वालीफाइड क्रिएटर्स को एक और मौका देने जा रहे हैं. यूट्यूब ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि शुरुआत में वो अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत छोटे-स्तर पर टेस्ट के रूप में करेंगे और फिर धीरे-धीरे इसे आगे बढ़ाएंगे.
Today is the day we're launching our pilot program to give some previously terminated creators a chance to rejoin YouTube.— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 9, 2025
We know there's a lot of interest and questions – key points below:
* What’s happening? Starting today, some previously terminated creators will have the…
कैसे मिलेगा नया चैनल?
अब बात करते हैं कि यह सिस्टम असल में कैसे काम करेंगे. यूट्यूब के मुताबिक, जिन क्रिएटर्स के चैनल टर्मिनेट हुए थे और जो इस पायलट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे, उन्हें आने वाले कुछ हफ्तों में YouTube Studio में “Request a New Channel” नाम का एक नया ऑप्शन दिखाई देगा.
उसके बाद अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो आप एक नया चैनल बना सकते हैं. यह चैनल पूीरी तरह से फ्रेश स्टार्ट होगा. इसका मतलब है कि आपके पुराने सब्सक्राइबर्स या कंटेंट ऑटोमैटिकली नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपकी पुरानी वीडियोज़ यूट्यूब की कम्यूनिटी गाइडलाइन्स के अनुसार हैं, तो आप उन्हें दोबारा अपलोड कर सकते हैं.
कौन-से क्रिएटर्स होंगे एलिजिबल?
हालांकि, यूट्यूब में बैन हो चुके सभी क्रिएटर्स को दोबारा वापसी करने का मौका नहीं मिलेगा. यूट्यूब ने साफ कहा है कि कुछ कैटेगरीज को फिलहाल इस प्रोग्राम से बाहर रखा गया है. आइए हम आपको कुछ उन कैटेगरीज़ के बारे में बताते हैं, जिनके तहत बैन हो चुके चैनल्स वापस नहीं आएंगे:
- जिन चैनल्स को copyright infringement की वजह से टर्मिनेट किया गया
- जिन क्रिएटर्स ने Creator Responsibility policy तोड़ी
- या जिनके कंटेंट ने बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डाला
ऐसे और इस तरह की कुछ अन्य कैटेगरीज के तहत बैन हो चुके चैनल को वापसी का मौका नहीं मिलेगा. इसके अलावा जिन लोगों ने खुद अपनी Google ID या YouTube चैनल डिलीट कर दिया था, उन्हें अभी ये ऑप्शन नहीं मिलेगा.
कितने टाइम बाद मिलेगा दूसरा मौका?
ऐसे में आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर यूट्यूब क्रिएटर्स को दूसरा मौका दे रहा है तो फिर नियमों को तोड़ने वाले चैनल्स और क्रिएटर्स को सजा कैसे मिलेगी? इसके बारे में यूट्यूब ने साफ किया है कि चैनल टर्मिनेशन अभी भी कोई छोटी सज़ा नहीं है. इस कारण कोई भी क्रिएटर बैन होने के बाद कम से कम एक साल से पहले दोबारा चैनल पर वापसी नहीं कर पाएगा. अगर आपका चैनल बैन हो गया है तो आप 12 महीने के बाद अपने चैनल को रीस्टार्ट करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है तो आप नए चैनल का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं.
पुराने चैनल के फ्रेश स्टार्ट और नए चैनल में क्या फर्क है? इस सवाल को सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है. अगर आप बैन हो चुके चैनल को फिर से चालू करने की अपील करते हैं तो यूट्यूब आपकी पुरानी वीडियोज़ और कंटेंट को रिव्यू करता है और अगर उसे लगता है कि गलती से चैनल टर्मिनेट हुआ था या अब पॉलिसीज़ अपडेट हो चुकी हैं, तो वो आपका पुराना चैनल re-instate यानी फिर से बहाल कर सकती है. हालांकि, अगर अपील रिजेक्ट हो जाए तो नया रास्ता - फ्रेश स्टार्ट का है. उसके बाद आप एक साल बाद नया चैनल बना सकते हैं और फिर से अपनी कम्यूनिटी बिल्ड कर सकते हैं.
नया चैनल बनेगा तो क्या मोनेटाइजेशन मिलेगा?
आपकी अपील रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने के बाद पुराने चैनल तो दोबारा से चालू नहीं होगा, लेकिन नए चैनल के साथ आपको मोनेटाइजेशन का फायदा होगा, लेकिन उसके लिए आपको फिर से उसी पुराने प्रोसेस को फॉलो करना होगा. उसके तहत आपके पास 1,000 सब्सक्राइबर + 4,000 वॉच ऑवर्स पूरे करने होंगे और फिर YouTube Partner Program में अप्लाई करना होगा.