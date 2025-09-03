हैदराबाद: यूट्यूब ने अपने प्रीमियम फैमिली प्लान को लेकर अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. यूट्यूब प्रीमियम के फैमिली प्लान की कीमत 299 रुपये प्रति महीना है, जिसमें यूज़र्स को पांच अन्य लोगों के साथ प्रीमियम फीचर्स को शेयर करने का मौका मिलता है. अब यूट्यूब ने अपने प्रीमियम फैमिली प्लान्स के नियमों को सख़्त बना दिया है. अब यूट्यूब यह सुनिश्चित करेगा कि फैमिली प्लान के तहत फायदा उठाने वाले सभी पांच लोग एक ही घर में रहते हैं या नहीं.

आपको बता दें कि अभी तक यूट्यूब प्रीमियम का फैमिली प्लान लेने वाले यूज़र्स अपने साथ-साथ किसी भी लोकेशन पर रहने वाले पांच लोगों के साथ बेनिफिट्स शेयर कर लेते हैं. हालांकि, यूट्यूब की पॉलिसी में हमेशा से यही लिखा हुआ है कि फैमिली प्लान के सदस्य एक ही घर में रहने चाहिए लेकिन यूट्यूब ने इस नियम को पहले कभी यूज़र्स के लिए बाध्य नहीं किया था.

यूट्यूब दिखा रहा सख्ती

अब ऐसा कहा जा रहा है कि यूट्यूब उसी फैमिली के लोगों को यह सुविधा देगा, जो एक ही लोकेशन पर रहते हैं. इसका मतलब है कि अब यूट्यूब अपने पुराने नियम को बाध्य करने जा रही है. आपको बता दें कि नेटफिलिक्स ने भी अपने यूज़र्स के लिए ऐसे ही कड़े नियम बनाए थे, जिसके बाद उनके रेवेन्यू में काफी उछाल भी देखने को मिला था.

यूट्यूब प्रीमियम के फैमिली प्लान के तहत यूज़र्स को कई सुविधाएं मिलती है. उदाहरण के तौर पर उन्हें बैकग्राउंड प्ले, ऐड-फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो के अलग-अलग हिस्सों को स्किप करने वाला ऑप्शन और स्मार्ट डाउनलोड्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. अब फैमिली प्लान के सभी यूज़र्स को बेनिफिट्स शेयर करने के लिए एक ही लोकेशन पर रहना अनिवार्य होगा. यूट्यूब ने इसकी निगरानी करना शुरू कर दिया है, जिसका पता हाल ही एक नई रिपोर्ट में चला है.

एंड्रॉयड पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूट्यूब कुछ यूज़र्स को ईमेल भेज रहा है, जिसमें कहा गया है कि उनका प्रीमियम मेंबरशिप 14 दिनों में रोक दिया जाएगा, क्योंकि वे फैमिली मैनेजर के साथ एक ही घर में नहीं रहते हैं. यूट्यूब के द्वारा यूज़र को आए इस ईमेल में लिखा है:

"आपका यूट्यूब प्रीमियम फैमिली मेंबरशिप यह मांग करता है कि सभी सदस्य फैमिली मैनेजर के साथ एक ही घर में रहें. ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक ही घर में नहीं है, इसलिए आपकी सदस्यता 14 दिनों में रोक दी जाएगी. जब आपका एक्सेस रोका जाएगा, तब भी आप फैमिली ग्रुप में बने रहेंगे, लेकिन यूट्यूब पर विज्ञापनों के साथ वीडियो देखनी पड़ेगी और बाकी प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलेंगे."

यह उस ईमेल का स्क्रीनशॉट है, जो कुछ YouTube यूज़र्स को मिल रहा है. (Image Source: Android Police)

हर 30 दिन में लोकेशन वेरिफिकेशन

यूट्यूब की सपोर्ट वेबसाइट के अनुसार, यूट्यूब हर 30 दिन में एक इलेक्ट्रॉनिक चेक-इन करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी फैमिली ग्रुप सदस्य एक ही रेसिडेंशियल एड्रेस पर रहते हैं. अगर कोई सदस्य अलग लोकेशन पर पाया जाता है तो उसे प्रीमियम फीचर्स मिलना बंद हो जाती है, हालांकि फिर भी वह फैमिली ग्रुप में बना रहता है.

गूगल यूज़र्स को एलिजिबिलिटी कंफर्म करने और एक्सेस बनाए रखने का विकल्प देता है, जो उसके सपोर्ट फोरम के जरिए किया जा सकता है. हालांकि, इस मामले में यू्ट्यूब ने CNET को दिए एक बयान में कहा कि उनकी फैमिली पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसके अलावा यूट्यूब ने बताया कि फैमिली ग्रुप को साल में सिर्फ एक बार ही बदला सकता है.