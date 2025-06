ETV Bharat / technology

कई घंटों के लिए यूट्यूब हुआ डाउन! भारत समेत पूरी दुनिया के सैकड़ों यूज़र्स को हुई दिक्कत - YOUTUBE DOWN

भारतीय यूज़र्स को भी हुई यूट्यूब यूज़ करने में दिक्कत ( फोटो क्रेडिट - Youtube )

By ETV Bharat Tech Team Published : June 7, 2025 at 8:32 AM IST | Updated : June 7, 2025 at 9:24 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: 6 जून 2025 को दुनिया भर के यूज़र्स को यूट्यूब यूज़ करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा. भारत और अमेरिका समेत कई देशों के यूज़र्स को यूट्यूब खोलने, वीडियो अपलोडिंग और वीडियो देखने में दिक्कत हुई. कई यूज़र्स को वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर ब्लैक स्क्रीन का नोटिफिकेशन मिला. यूज़र्स को यूट्यूब के होम पेज को रेंडरिंग करने में, वीडियो अपलोड करने में समस्याएं आ रही थी. इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल और फास्ट होने के बाद भी यूज़र्स यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे. यूज़र्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर भी इस बात की शिकायत की. डाउनडिटेक्टर के मुताबिक यह आउटेज 6 जून की दोपहर करीब 12:15 पर ही शुरू हुआ था और इसका सबसे ज्यादा असर रात करीब 11:21 बजे देखने को मिला. इस दौरान अमेरिका में 5000 से ज्यादा और भारत में 700 से ज्यादा यूज़र्स ने शिकायत दर्ज कराई. डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, 18% समस्याएं वीडियो स्ट्रीमिंग से जुड़ी हुई थी और 3% शिकायतें मोबाइल ऐप से जुड़ी हुई थी. आइए हम आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं. यूट्यूब यूज़ करने में हुई दिक्कत

इस ख़बर को लिखे जाने तक यूट्यूब ने अभी तक इस ग्लोबल आउटेज को एक्सेप्ट नहीं किया है और ना ही इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी या बयान दिया है. डाउनडिटेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक, 7 जून की सुबह तक भी कई यूज़र्स यूट्यूब में हो रही परेशानी की शिकायत कर रहे हैं. यूज़र्स को वीडियो, गाने, फिल्में और व्लॉग देखने में दिक्कत हो रही हैं. कई यूज़र्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी शिकायतें दर्ज कराई हैं. हालांकि, हमने इस ख़बर को लिखने के वक्त वेबसाइट पर यूट्यूब चलाया और देखा कि वो आसानी से चल रहा था. हमें 7 जून की सुबह यूट्यूब पर वीडियो देखने में कोई परेशानी नहीं हुई. हम वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर वीडियो देख पा रहे थे. यह भी पढ़ें: YouTube ने लॉन्च किया Peak Points नाम का AI Feature, वीडियो के सबसे इंगेजिंग मूमेंट पर दिखेंगे विज्ञापन

Last Updated : June 7, 2025 at 9:24 AM IST