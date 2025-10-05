ETV Bharat / technology

Yamaha MT-03 और R3 की कीमतों में भारी कटौती, जानें क्या है नई कीमत

Yamaha MT-03 और Yamaha R3 की कीमतें इस कटौती के फलस्वरूप, Yamaha R3 और MT-03 की कीमतों में 20,000 रुपये की कटौती की गई है. इस कटौती के बाद अब Yamaha R3 की कीमत 3.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, जो पहले 3.60 लाख रुपये थी. वहीं, Yamaha MT-03 की कीमत अब 3.50 लाख से घटकर 3.30 लाख हो गई है.

हालांकि, कंपनी ने इस साल की शुरुआत में दोनों ही मोटरसाइकिलों की कीमतों में संशोधन किया था, जबकि GST में संशोधनों के बाद इनकी कीमतें और भी कम हो गई हैं, क्योंकि इन मोटरसाइकिलों के इंजन की क्षमता 350cc की सीमा से नीचे है.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha Motor India ने अपनी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलें Yamaha MT-03 और Yamaha R3 की कीमतों में कटौती कर दी है. Yamaha R3 और MT-03 दोनों ही भारत में पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (CBU) के रूप में आती हैं, जिससे ये भारत में एक महंगी मोटरसाइकिल बन जाती हैं.

इस साल दो बार कम हुईं कीमतें

बता दें कि इस साल की शुरुआत में Yamaha ने इन मोटरसाइकिलों की कीमत में 1.10 लाख रुपये की कीमत कटौती की थी. Yamaha R3 और MT-03 दोनों को भारत में साल 2023 के अंत में लॉन्च किया गया था. उस दौरान Yamaha R3 की रीटेल कीमत 4.65 लाख रुपये थी, जबकि MT-03 की कीमत 4.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी. हालांकि तब से कीमतों में भारी कमी आई है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अभी भी वही पुरानी बाइक हैं, जिन्हें भारत लाया गया था.

Yamaha R3 (फोटो - Yamaha Motor India)

वहीं इसके उलट, Yamaha R3 और MT-03, दोनों को पिछले साल व्यापक बदलावों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपडेट किया गया था. इनके नए वर्जन में, नई स्टाइलिंग और नए उपकरण शामिल किए गए हैं, लेकिन कंपनी ने इन्हें भारत में लॉन्च नहीं किया है. हालांकि, पुराने और नए मॉडलों में मैकेनिकल तौर पर कौई बदलाव नहीं किया गया है.

Yamaha MT-03 और Yamaha R3 के स्पेसिफिकेशन्स

Yamaha R3 और MT-03 के इंजन कीबात करें तो इन दोनों ही 321cc, ट्विन-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन बेहतरीन रिफाइनमेंट और स्मूथ पावर डिलीवरी के लिए जाना जाता है. यह इंजन 41.4 bhp की पावर और 29.6 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.

Yamaha MT-03 (फोटो - Yamaha Motor India)

इसके साथव 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है. अन्य साइकिल पार्ट्स में USD फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक शामिल हैं. ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS दिया जाता है. बाइक में एक डिजिटल कंसोल तो है, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है.