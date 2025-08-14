हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha India ने हाल ही में अपनी Yamaha Ray ZR और Fascino स्कूटरों के अपडेटेड वर्जन को लॉन्च किया है. इस अपडेट के साथ, इन स्कूटरों में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें कंपनी का नया 'एन्हांस्ड पावर असिस्ट' सिस्टम भी शामिल है. यह सिस्टम कंपनी के अनुसार इसके माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है. इसके अलावा, कंपनी ने इन स्कूटरों में कुछ नए फीचर्स के साथ-साथ नए कलर ऑप्शन्स भी पेश किए हैं.
हालांकि कंपनी पहले से मौजूद माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम की तुलना में बेहतर दक्षता का दावा कर रही है, और Yamaha ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके नए 'एन्हांस्ड पावर असिस्ट' सिस्टम में क्या बदलाव किए गए हैं.
|मॉडल
|शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली)
|Yamaha Fascino S 125 Fi हाइब्रिड (कलर TFT/TBT)
|1,02,790 रुपये
|Fascino S 125 Fi हाइब्रिड
|95,850 रुपये
|Fascino 125 Fi हाइब्रिड
|80,750 रुपये
|RayZR Street Rally 125 Fi हाइब्रिड
|92,970 रुपये
|RayZR 125 Fi हाइब्रिड
|79,340 रुपये
कंपनी ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि "हाई-परफॉर्मेंस वाली बैटरी द्वारा संचालित, यह निरंतर हाई टॉर्क प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप तेज़ त्वरण और बेहतर प्रदर्शन होता है. खासकर स्थिर अवस्था से शुरू करते समय, भार उठाते समय, या चढ़ाई चढ़ते समय ये हाई एक्सलरेशन मदद करता है."
कंपनी ने आगे कहा कि "स्मार्ट मोटर जेनरेटर (SMG) तकनीक, साइलेंट स्टार्ट और स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम (SSS) से इन स्कूटर्स को सुसज्जित किया गया है. ये स्कूटर बेहतरीन राइडिंग कम्फर्ट के साथ-साथ श्रेणी में अग्रणी ईंधन दक्षता प्रदान करते हैं."
Yamaha Fascino S के फीचर्स
इसके अलावा, Yamaha Fascino S में अब टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन का फीचर दिया गया है, जो एक नए कलर का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. अन्य बदलावों की बात करें तो इन स्कूटरों को नए कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें मैट ग्रे, मेटैलिक लाइट ग्रीन और मेटैलिक व्हाइट शेड्स शामिल हैं.
इन स्कूटरों के पावरट्रेन
Yamaha Ray ZR 125 Fi हाइब्रिड स्ट्रीट रैली मैट ग्रे मेटैलिक शेड में उपलब्ध है, जबकि Ray ZR 125 Fi हाइब्रिड डिस्क वेरिएंट सिल्वर व्हाइट कॉकटेल शेड में उपलब्ध है. इंजन की बात करें तो इन दोनों स्कूटरों में 125cc, एयर-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8 bhp की पावर और 10.3 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. यह इंजन सीवीटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.