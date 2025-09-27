ETV Bharat / technology

Xiaomi 17 जल्द देगा भारत में दस्तक, Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ मिलेगा 7000mAh बैटरी!

Xiaomi 15 में दुनिया का सबसे पावरफुल चिपसेट दिया जाएगा. ( फोटो क्रेडिट: X/@s_anuj )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 27, 2025 at 4:20 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: शाओमी ने अपने नए फ्लैगशिप फोन Xiaomi 17 को चीन में तो लॉन्च कर ही दिया है और अब उसे भारत में भी लॉन्च करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है. हाल में आयोजित हुए क्वालकॉम के Snapdragon Summit Global Highlights इवेंट में Xiaomi India के CMO Anuj Sharma ने Xiaomi 17 को पेश किया था. इस इवेंट में कंपनी ने Xiaomi 17 का ब्लू कलर वाला वेरिएंट दिखाया था, लेकिन इस फोन को ब्लैक, व्हाइट और पिंक कलर में भी लॉन्च किया जाएगा. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं. Xiaomi 17 के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है, जो 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है. इस फोन में इस नए और पावरफुल चिपसेट के साथ ग्राफिक्स के लिए Adreno GPU, 16GB तक LPDDR5X RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज भी मिलेगा. इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में कंपनी ने कहा है कि ये 4.6GHz तक की peak स्पीड दे सकता है.