Xiaomi 17 जल्द देगा भारत में दस्तक, Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ मिलेगा 7000mAh बैटरी!

शाओमी जल्द ही भारत में शाओमी 17 लॉन्च करने वाला है. आइए हम आपको इस फोन के चिपसेट, कैमरा आदि के बारे में बताते हैं.

Xiaomi 15 comes with Snapdragon 8 Gen 5 phone
Xiaomi 15 में दुनिया का सबसे पावरफुल चिपसेट दिया जाएगा. (फोटो क्रेडिट: X/@s_anuj)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 27, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: शाओमी ने अपने नए फ्लैगशिप फोन Xiaomi 17 को चीन में तो लॉन्च कर ही दिया है और अब उसे भारत में भी लॉन्च करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है. हाल में आयोजित हुए क्वालकॉम के Snapdragon Summit Global Highlights इवेंट में Xiaomi India के CMO Anuj Sharma ने Xiaomi 17 को पेश किया था. इस इवेंट में कंपनी ने Xiaomi 17 का ब्लू कलर वाला वेरिएंट दिखाया था, लेकिन इस फोन को ब्लैक, व्हाइट और पिंक कलर में भी लॉन्च किया जाएगा. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

Xiaomi 17 के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है, जो 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है. इस फोन में इस नए और पावरफुल चिपसेट के साथ ग्राफिक्स के लिए Adreno GPU, 16GB तक LPDDR5X RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज भी मिलेगा. इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में कंपनी ने कहा है कि ये 4.6GHz तक की peak स्पीड दे सकता है.

Xiaomi 17 के कंफर्म और संभावित स्पेसिफिकेशन्स

इसके साथ-साथ शाओमी के इस अपकमिंग फ्लैगशिप फोन में Qualcomm का AI Engine भी है, जो ऑन-डिवाइस AI टास्क्स को काफी आसान तरीके से निपटाने में सक्षम है. शाओमी 17 की डिस्प्ले पर गौर करें तो इसमें 6.3-इंच का 1.5K OLED स्क्रीन दी गई है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 300Hz टच सैंपलिंग रेट है और 3,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है. इस फोन में 1.18mm के बेजल्स दिए गए हैं. इसका मतलब है कि इसकी स्क्रीन लगभग एक किनारे से दूसरे किनारे तक है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर Leica-tuned ट्रिपल रियर कैमरा दिया जाएगा, जो यूज़र्स को एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस देगा. इस चिपसेट के साथ इसमें 7,000mAh की बैटरी दी जाएगी, जो 100W wired और 50W wireless चार्जिंग सपोर्ट करती है.

शाओमी का यह फ्लैगशिप फोन यानी Xiaomi 17 Android 16 बेस्ड HyperOS 3 पर चलता है. यह डुअल सिम-सपोर्ट के साथ आता है. अब देखना होगा कि भारत में इस फोन को कब लॉन्च किया जाता है.

