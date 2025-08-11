हैदराबाद: OpenAI ने कुछ ही दिन पहले ChatGPT के लेटेस्ट एआई मॉडल यानी GPT-5 को लॉन्च किया है. इसके लॉन्च करने के तुरंत बाद एलन मस्क की एआई कंपनी xAI ने अपने लेटेस्ट एआई मॉडल Grok 4 को सभी यूज़र्स के लिए फ्री में उपलब्ध कराने का ऐलान कर दिया है. एलन मस्क की एआई कंपनी ने अपने इस लेटेस्ट एआई मॉडल को 9 जुलाई 2025 यानी करीब एक महीने पहले ही लॉन्च किया था, लेकिन उस वक्त इसका इस्तेमाल सिर्फ पेड सब्सक्रिप्शन खरीदने वाले यूज़र्स ही कर पा रहे थे. अब कंपनी ने अपने इस एआई मॉडल को सभी यूज़र्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध करा दिया है. इसका ऐलान 10 अगस्त 2025 को किया गया था.
फ्री में उपलब्ध हुआ ग्रोक 4
कंपनी ने अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर इस नई ख़बर का ऐलान किया. इसमें सबसे खास बात है कि यूज़र्स को फ्री में लिमिटेड टाइम के लिए “generous usage limits” दिए जा रहे हैं. इसके जरिए यूज़र्स नए एआई मॉडल को अच्छी तरह से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं.
आपको बता दें कि आजकल पूरी दुनिया में एआई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है. उसी होड़ में सैम आल्टमैन की कंपनी ओपनएआई ने चैटजीपीटी का लेटेस्ट एआई मॉडल GPT-5 लॉन्च किया है और उसे लॉन्च के साथ ही सभी यूज़र्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध करा दिया.
Grok 4 is now free for all users worldwide!— xAI (@xai) August 10, 2025
Simply use Auto mode, and Grok will route complex queries to Grok 4. Prefer control? Choose "Expert" anytime to always use Grok 4.
For a limited time, we are rolling out generous usage limits so you can explore Grok 4’s full… pic.twitter.com/VW1Pn3ivke
उधर, एक्सएआई ने कुछ ही दिन पहले Grok Imagine नाम का वीडियो जनरेशन फीचर भी लॉन्च किया है, जिसके अमेरिकन यूज़र्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है. अब एलन मस्क की कंपनी ने Grok 4 को दुनियाभर के सभी यूज़र्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध करा दिया है.
फ्री यूज़र्स को क्या-क्या मिलेगा?
आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर आपने एक्स का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो क्या आप ग्रोक 4 के सभी फायदा उठा पाएंगे. अगर आपने SuperGrok या X Premium सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तब भी आप Grok 4 के दो खास मोड्स यूज़ कर सकते हो:
Auto Mode: ये एक स्मार्ट मोड है जो खुद डिसाइड करता है कि आपकी क्वेरी को डीप सोच की ज़रूरत है या फास्ट मोड से काम चल जाएगा.
Expert Mode: इसमें आप खुद मैनुअली स्विच कर सकते हो reasoning मोड पर, अगर आपको लगे कि Grok का जवाब थोड़ा हल्का है.
हालांकि, ध्यान रखें कि आप Grok 4 Heavy मॉडल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. उसका इस्तेमाल सिर्फ पेड यूज़र्स ही कर सकते हैं.
पेड यूज़र्स को क्या एक्स्ट्रा मिलेगा?
- सभी मॉडल्स और फीचर्स पर ज्यादा रेट लिमिट्स मिलती हैं.
- Grok 4 Heavy का एक्सेस मिलता है.
- US में रहने वाले यूज़र्स को Grok Imagine फुल एक्सेस मिलता है.