हैदराबाद: 19 अगस्त, यानी आज के दिन हर साल पूरी दुनिया में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है. यह एक ऐसा दिन है, जो हमें इस बात की याद दिलाता है कि कैसे सिर्फ एक तस्वीर समय को भी थाम सकती है, भावनाओं को बयां कर सकती है, हमें पुराने दौर में लेकर जा सकती है, सालों पुरानी यादों को ताजा कर सकती है और कहानियों को बिना शब्दों के भी सुना सकती है.

वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को मनाने की शुरुआत सन् 1839 में हुई थी, जब फ्रांस की सरकार ने दुनिया को Daguerreotype नाम का एक फोटोग्राफी प्रोसेस गिफ्ट किया था. इस फोटोग्राफी प्रोसेस को Louis Daguerre ने डेवलप किया है. भारत में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत 1991 में हुई थी, लेकिन इसके बारे में सबसे पहली बार चर्चा 1988 में ओ.पी शर्मा ने की थी.

फोटोग्राफी क्या है?

फोटोग्राफी एक खास कला है. यह एक ऐसी कला है, जिसमें कैमरों की मदद से लाइट को कैप्चर करके एक परमानेंट इमेज बनाई जाती है. डिजिटल सेंसर हो या फिल्म - इमेज उस टाइम को हमेशा जीवित रखती है, जिस टाइम में वो इमेज क्लिक की गई थी. आपको बता दें कि दुनिया की पहली स्थायी तस्वीर सन् 1826 में फ्रांसीसी आविष्कारक Joseph Nicéphore Niépce द्वारा ली गई थी. इसे View from the Window at Le Gras कहा जाता है, और यह Niépce के घर की खिड़की से क्लिक किया गया एक दृश्य था, जिसमें उनके एस्टेट की छटें और आसपास का परिदृश्य दिखाई देता है.

वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को मनाने की शुरुआत सन् 1839 में हुई थी. (Image Credit: Getty Images)

इस पहली स्थाई तस्वीर को क्लिक करने के लिए Niépce ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, जिसका नाम Heliography था. इसके लिए उन्होंने एक धातु की प्लेट (pewter plate) पर bitumen of Judea नामक प्रकाश-संवेदनशील पदार्थ को oil of lavender में घोलकर लगाया. उसके बाद उस प्लेट को camera obscura में रखा. camera obscura एक डिब्बा होता था, जिसमें एक छोटा छेद होता था. उस छेद से लाइट अंदर जाती थी और फिर वो इमेज बनाती थी. इस पूरी फोटोग्राफी प्रक्रिया को पूरा करने में 8 घंटे से लेकर कई दिन लग जाते थे. उसके बादवूद पिक्चर धुंधली निकलती थी. 1826 में पहली बार इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए फ्रांस के Niépce ने एक स्थाई पिक्चर क्लिक की थी.

वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाने की उद्देश्य

इस दिन को मनाने के कई उद्देश्य हैं. सबसे पहले, इस दिन पर फोटोग्राफी के ऐतिहासिक महत्व को सम्मान दिया जाता है.

यह दिन प्रोफेशनल और शौकिया फोटोग्राफर्स को अपनी कला और क्रिएटिविटी दिखाने का मौका देता है.

फोटोग्राफी समाज, संस्कृति और इतिहास को डॉक्यूमेंटिव रूप में सेव रखने का एक अच्छा और बेहतरीन तरीका है.

वर्ल्ड फोटोग्राफी डे दुनियाभर के लोगों को एक साथ जोड़ता है, जिससे वैश्विक भागीदारी को भी बढ़ावा मिलता है.

इसके अलावा इस दिन का उद्देश्य दुनिया में टेक्नोलॉजी ज्ञान, नैतिकता और विजुअल लिटरेसी के प्रति भी जागरूकता फैलाने भी है.

फोटो जर्नलिज़्म क्या है?

फोटो जर्नलिज़्म एक ऐसी खास विधा है, जिसमें सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से पूरी कहानी सुनाई और समझाई जाती है. एक फोटो को हजार शब्दों के बराबर माना जाता है. इस कारण हर फोटो कई कहानियां सुनाती है. एक अच्छा फोटो जर्नलिस्ट इतनी शानदार तस्वीरें क्लिक करता है, जिसे देखने के बाद दर्शक बिना किसी शब्द के भी पूरा संदेश यानी मैसेज समझ जाते हैं. फोटो जर्नलिज़्म का उपयोग खासतौर पर न्यूज़ सामाजिक मुद्दों और मानवीय अनुभवों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

डिजिटल युग में आया बदलाव

फोटोग्राफी भी दौर के साथ-साथ बेहतर होती जा रही है. पुराने जमाने में एक तस्वीर क्लिक कराने के लिए लोगों को अपने घर से दूर किसी स्टूडियो में जाना पड़ता और काफी पैसे भी खर्च करने पड़ते थे क्योंकि कैमरों के दाम काफी ज्यादा हुआ करते थे. अब जमाना डिजिटल हो चुका है. इस डिजिटल जमाने में फोटोग्राफी एक इमोशनल लैंग्वेज बन चुकी है.

स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से अब फोटोग्राफी ज्यादातर लोगों के लिए आसान और सस्ती हो चुकी है. लोग अपने स्मार्टफोन में सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से कैमरा और फोटो एडिटिंग ऐप डाउनलोड करते हैं और फिर खुद ही फोटोग्राफी करते हैं.

बेस्ट कैमरा एंड फोटो एडिंटग ऐप्स की लिस्ट (Image Credit: Getty Images)

अगर आपके पास भी स्मार्टफोन है और आप उसमें बेस्ट कैमरा और एडिटिंग ऐप डाउलोड करके अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं तो आइए हम आपको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध कुछ बेहतरीन ऐप्स के बारे में बताते हैं. इन्हें आप अपने एंड्रॉयड फोन या iPhone में डाउनलोड करके वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं.

टॉप 5 फ्री कैमरा ऐप्स (Google Play Store)

ऐप का नाम रेटिंग डाउनलोड Open Camera 4.0 स्टार 100M+ Candy Camera AI 4.2 स्टार 100M+ Camera 360 4.1 स्टार 100M+ Camera FV-5 Lite 3.7 स्टार 10M+ VSCO 4.0 स्टार 100M+

टॉप 5 फ्री फोटो एडिटिंग ऐप्स (Google Play Store)

ऐप का नाम रेटिंग डाउनलोड Picsart 4.2 स्टार 1B+ Pixlr 4.5 स्टार 100M+ VSCO 4.0 स्टार 100M+ Canva 4.5 स्टार 500M+ Afterlight 3.7 स्टार 10M+

टॉप 5 फ्री कैमरा ऐप्स (Apple App Store)

ऐप का नाम रेटिंग Camera+ 4.5 स्टार Pro Camera by Moment 4.6 स्टार Pro Camera – Professional 4.7 स्टार Focos 4.7 स्टार ProCam 4.6 स्टार

टॉप 5 फ्री फोटो एडिटिंग ऐप्स (Apple App Store)

ऐप का नाम रेटिंग Adobe Photoshop 4.4 स्टार VSCO 4.7 स्टार Afterlight 4.7 स्टार Lightroom 4.8 स्टार Picsart 4.7 स्टार

