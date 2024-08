ETV Bharat / technology

साल 2025 तक इन क्षेत्रों में महिलाओं को मिलेंगी करीब 21 लाख नौकरियां, रिपोर्ट में हुआ खुलासा - Jobs for Women in IT Sector

By ETV Bharat Tech Team Published : 20 hours ago

एआई क्षेत्र में नौकरियां ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: डिजिटल कौशल और वेतन प्राइमर 2024-25 की एक रिपोर्ट सामने आई है. यह रिपोर्ट छह प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में सबसे अधिक मांग वाले कौशल और मुआवजे की जानकारी देते हैं. इनमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन और सॉफ्टवेयर ऑपरेशन शामिल हैं. इस रिपोर्ट का शोधन 15,000 से अधिक जॉब प्रोफाइल में फैला हुआ है, जो इस बात की गहरी जानकारी देता है कि नौकरी देने वाली कंपनियां किस चीज को सबसे अधिक महत्व देती हैं और पेशेवर इस तेजी से विकसित हो रहे माहौल में कैसे आगे रह सकते हैं. एआई क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना: भारत में तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, साइबरसिक्यूरिटी और क्लाउड में प्रमुख भूमिकाओं के लिए 2024 में 8 प्रतिशत से 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि की उम्मीद है. यह उछाल इन अत्याधुनिक क्षेत्रों में विशेष कौशल की बढ़ती मांग को रेखांकित करता है, जो तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति से प्रेरित है. जहां फ्रेशर्स के लिए हायरिंग मार्केट 19-20 प्रतिशत पर स्थिर हो रहा है, अनुभवी पेशेवरों की मांग 40 प्रतिशत पर मजबूत बनी हुई है. हालांकि, मांग-आपूर्ति के बीच का अंतर बढ़ने का अनुमान है, जिसमें 2026 तक 1.4 से 1.9 मिलियन डिजिटल पेशेवरों की संभावित कमी है. डिजिटल कौशल, जो वर्तमान में अन्य तकनीकी कौशल की तुलना में पांच गुना तेज़ी से बढ़ रहा है, तकनीकी कौशल सेट का 33 प्रतिशत हिस्सा बनाता है. यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2025 तक 40 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है. यह प्रवृत्ति तकनीकी कार्यबल की लैंगिक विविधता में और भी अधिक परिलक्षित होती है. 2022 से 2025 तक, महिला कार्यबल 16.8 लाख से बढ़कर 21 लाख हो जाने का अनुमान है, जबकि पुरुष कार्यबल 34.2 लाख से बढ़कर 38.9 लाख हो सकता है, जिससे 2025 तक कुल 59.9 लाख कर्मचारी हो जाएंगे. यह विस्तार ईवी, सेमीकंडक्टर, मैन्युफेक्चरिंग और बीएफएसआई जैसे नए क्षेत्रों द्वारा संचालित है, और मौजूदा 21.1 प्रतिशत कौशल अंतर को पाटने के उद्देश्य से सरकारी पहलों द्वारा समर्थित है. मौजूदा समय में भारत में 20.5 लाख महिला तकनीकी पेशेवर हैं. केवल 0.10 लाख महिला तकनीकी पेशेवर गैर-तकनीकी उद्योग में काम करती हैं. वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) में कुल तकनीकी महिलाएं लगभग 4.82 लाख हैं. अनुमान है कि GCC में महिलाओं की संख्या वर्तमान 25 प्रतिशत से बढ़कर 2027 तक 35 प्रतिशत हो जाएगी. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय तकनीकी कार्यबल में, आज लैंगिक वेतन अंतर संरचनात्मक असमानताओं, भूमिका वितरण में असमानताओं, कैरियर में उन्नति में बाधाओं और बातचीत के अंतराल से प्रभावित है. यह भूमिकाओं के अनुसार अलग-अलग होता है, तकनीकी और नेतृत्व पदों पर अधिक असमानताएं दिखाई देती हैं. उच्च पदों पर, अक्सर मेंटरशिप की कमी और पदोन्नति के कम अवसरों के कारण अंतर बढ़ जाता है. लिंग के आधार पर वेतन अंतर आमतौर पर 10 प्रतिशत से 17 प्रतिशत के बीच होता है. वेतन अंतर निचले अनुभव स्तरों पर सबसे अधिक होता है और कर्मचारियों के अनुभव प्राप्त करने के साथ घटता है। कुछ लोकप्रिय तकनीकी नौकरी भूमिकाओं के लिए, यह अंतर 22-30 प्रतिशत तक बढ़ सकता है.

तकनीकी उद्योग में पुरुषों की तुलना में वरिष्ठ स्तरों पर महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व होने के बावजूद, वरिष्ठ महिला पेशेवरों को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में नवीनतम तकनीकों में खुद को बेहतर बनाने में अधिक निवेश करते देखा गया है. वेब डेवलपमेंट, एडवांस एक्सेल, पायथन, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और यूआई/यूएक्स डिजाइन महिलाओं के बीच सबसे लोकप्रिय तकनीकी पाठ्यक्रम हैं. प्रमुख क्षेत्रों में आवश्यक तकनीकी कौशल वित्त वर्ष 2024-25 में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, संगठनों को प्रमुख तकनीकी कौशल अपनाना चाहिए. क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और डेटा एनालिटिक्स में महारत हासिल करना इनोवेशन को बढ़ावा देने, दक्षता बढ़ाने और नए अवसरों को भुनाने के लिए आवश्यक है. इन कौशलों को अपनाने से संगठनों को उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने, प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और लागत बचत प्राप्त करने में मदद मिलती है. Microsoft Azure और AWS जैसे क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म स्केलेबल IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, जबकि TensorFlow और Python जैसे AI टूल उन्नत डेटा अंतर्दृष्टि और स्वचालन प्रदान करते हैं. तकनीक-प्रेमी पेशेवरों की मांग पहले से कहीं ज़्यादा है. इन कौशलों में निवेश करके, कंपनियां शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकती हैं, मज़बूत साइबर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रख सकती हैं. अपस्किलिंग पर यह ध्यान डिजिटल परिवर्तन और नवाचार की दिशा में उद्योग की प्रवृत्ति के अनुरूप है. जी.सी.सी. का विकास: 2025 तक, भारत में 1,900 जी.सी.सी. होंगे, जो 2 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देंगे, जो जेनएआई, एआई/एमएल, डेटा एनालिटिक्स, साइबरसिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और आरपीए पर ध्यान केंद्रित करेंगे. वेतन के रुझान बताते हैं कि गैर-तकनीकी क्षेत्रों में आईटी सेवाओं या तकनीक की तुलना में मुआवज़ा अधिक (12 से 20 प्रतिशत) है. आईटी उद्योग राजस्व: भारत का प्रौद्योगिकी उद्योग 2026 तक 350 बिलियन डॉलर के राजस्व को छूने का लक्ष्य रखता है, जिसमें वित्त वर्ष 2025 तक 5.8 मिलियन कर्मचारी होंगे. क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा की भूमिकाएं पदानुक्रम में आकर्षक वेतन प्रदान कर रही हैं. शीर्ष कौशल में एनएलपी, डेटा माइनिंग, बीआई, नेटवर्क सुरक्षा और क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं. गैर-तकनीकी उद्योग के तकनीकी प्रतिभा पूल के 7.86 प्रतिशत की CAGR से बढ़ने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2022 में 7.65 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 तक लगभग 11.15 लाख हो जाएगा. क्लाउड सॉल्यूशंस के लिए वेतन आईटी सेवाओं के बराबर है. डेटा प्रबंधन के लिए वेतन जीसीसी वेतन के साथ भी प्रतिस्पर्धी है. लिंग वेतन अंतर: आमतौर पर यह अंतर 10 से 17 प्रतिशत तक होता है, जिसमें कम अनुभव वाले कर्मचारियों के लिए अधिक असमानताएं और अधिक अनुभवी कर्मचारियों के लिए कम अंतर होता है. कुछ तकनीकी भूमिकाओं के लिए, अंतर 22-30 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. पढ़ें: बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी, अमेरिका की यह टेक दिग्गज कंपनी देगी 5-6 लाख भारतीयों को नौकरी