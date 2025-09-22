ETV Bharat / technology

क्या दो iPhone Air को जोड़कर Apple बनाएगा फोल्डेबल iPhone? ताजा रिपोर्ट आई सामने

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Apple कथित तौर पर अगले साल अपने बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल iPhone को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस फोन का डिज़ाइन स्मार्टफोन बाजार में क्रांति ला सकता है. ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की माने तो, यह स्मार्टफोन एक साथ रखे गए दो iPhone Air मॉडल जैसा दिख सकता है, जिसमें अल्ट्रा-थिन टाइटेनियम चेसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है.

iPhone Air से प्रेरित हो सकता है डिजाइन

जानकारी सामने आ रही है कि फोल्डेबल iPhone, iPhone Air के साथ Apple के प्रयोग का परिणाम है. इससे पता चलता है कि iPhone Air, iPhone फोल्डेबल तकनीक के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में काम कर सकता है. गुरमन ने इस डिज़ाइन को एक 'तकनीकी उपलब्धि' बताया जो सुंदरता और टिकाऊपन दोनों पर ज़ोर देती है.

इस स्मार्टफोन के उत्पादन की बात करें तो, iPhone फोल्डेबल का उत्पादन मुख्य रूप से चीन में किए जाने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि पहले की रिपोर्ट्स में भारत में असेंबली के संकेत दिए गए थे. गुरमन ने इस बात का भी संकेत दिया कि उत्पादन का कम से कम एक हिस्सा चीन में होगा.

अनुमानित कीमत और उपलब्धता

iPhone फोल्डेबल की कीमत की बात करें तो, इस डिवाइस की कीमत 2,000 डॉलर के आसपास रखी जा सकती है, जो कि पहले के अनुमानों के अनुरूप है. पहले सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी कीमत 2,100 डॉलर से 2,300 डॉलर के बीच बताई गई थी.