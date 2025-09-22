क्या दो iPhone Air को जोड़कर Apple बनाएगा फोल्डेबल iPhone? ताजा रिपोर्ट आई सामने
Apple अगले साल अपना फोल्डेबल iPhone बाजार में उतार सकता है. इसके बारे में एक नई रिपोर्ट्स सामने आ है.
Published : September 22, 2025 at 11:59 AM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Apple कथित तौर पर अगले साल अपने बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल iPhone को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस फोन का डिज़ाइन स्मार्टफोन बाजार में क्रांति ला सकता है. ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की माने तो, यह स्मार्टफोन एक साथ रखे गए दो iPhone Air मॉडल जैसा दिख सकता है, जिसमें अल्ट्रा-थिन टाइटेनियम चेसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है.
iPhone Air से प्रेरित हो सकता है डिजाइन
जानकारी सामने आ रही है कि फोल्डेबल iPhone, iPhone Air के साथ Apple के प्रयोग का परिणाम है. इससे पता चलता है कि iPhone Air, iPhone फोल्डेबल तकनीक के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में काम कर सकता है. गुरमन ने इस डिज़ाइन को एक 'तकनीकी उपलब्धि' बताया जो सुंदरता और टिकाऊपन दोनों पर ज़ोर देती है.
इस स्मार्टफोन के उत्पादन की बात करें तो, iPhone फोल्डेबल का उत्पादन मुख्य रूप से चीन में किए जाने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि पहले की रिपोर्ट्स में भारत में असेंबली के संकेत दिए गए थे. गुरमन ने इस बात का भी संकेत दिया कि उत्पादन का कम से कम एक हिस्सा चीन में होगा.
अनुमानित कीमत और उपलब्धता
iPhone फोल्डेबल की कीमत की बात करें तो, इस डिवाइस की कीमत 2,000 डॉलर के आसपास रखी जा सकती है, जो कि पहले के अनुमानों के अनुरूप है. पहले सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी कीमत 2,100 डॉलर से 2,300 डॉलर के बीच बताई गई थी.
वहीं इस फोन की उपलब्धता की बात करें तो, Apple द्वारा iPhone 18 सीरीज़ के साथ अगले साल सर्दी के मौसम में फोल्डेबल iPhone का खुलासा किए जाने की संभावना है, और संभवतः अक्टूबर या नवंबर में इसे रिलीज़ किया जाएगा. सितंबर 2026 के कार्यक्रम में इस फोन की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि फोल्डेबल iPhone की शुरूआत स्मार्टफोन डिजाइन में एक बड़ी छलांग साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक सामग्रियों और फॉर्म फैक्टर्स का सम्मिश्रण होगा, जो कि Apple द्वारा पहले जारी की गई किसी भी डिवाइस से अलग होगा.
एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Apple का लेटेस्ट iPhone Air, जो अब इस लाइनअप का सबसे पतला मॉडल है, इसकी iFixit के मरम्मत विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई है, जिससे एक ऐसा डिज़ाइन सामने आया है, जो आश्चर्यजनक रूप से पतलेपन के साथ-साथ आश्चर्यजनक रूप से व्यावहारिक मेनटेनेंस विकल्पों का संयोजन करता है. इसकी मोटाई केवल 5.6 मिमी रखी गई है, और हाल के सालों में iPhone सीरीज का सबसे बड़ा नया डिज़ाइन है.