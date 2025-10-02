ETV Bharat / technology

Explainer: सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हो रहा 'Cancel Netflix', एलन मस्क ने शेयर किए कई पोस्ट

एलन मस्क के "Cancel Netflix" बयान के बाद सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस और बढ़ा विवाद. ( फोटो क्रेडिट: ETV Bharat via Netflix )

हैदराबाद: अगर आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं तो आजकल आपको एक लाइन बार-बार देखने को मिल रही होगी, जिसमें लिखा है - “Cancel Netflix.” इस स्लोगन को सोशल मीडिया पर फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद दुनिया के सबसे लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) के मालिक, स्पेसएक्स के मालिक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हैं. एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पिछले कुछ दिनों में कई बार Cancel Netflix पोस्ट किया है और लोगों से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसल करने की अपील की है.

एलन मस्क का कहना है कि नेटफ्लिक्स हमारे बच्चों के लिए खतरनाक है इसलिए हर पैरेंट्स को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसल कर देना चाहिए. ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल उठ रहा है कि आखिर अचानक से एलन मस्क को नेटफ्लिक्स से इतनी नफरत क्यों हो गई? अगर आप भी इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश कर रहे हैं चो चलिए हम आपको इस मामले क्रोनोलॉजी समझाते हैं.

Cancel Netflix विवाद क्या है?

इस मामले की शुरुआत, 1 अक्टूबर 2025 से हुई है, जब एलन मस्क ने अपने ही प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूज़र का पोस्ट रीशेयर किया. उस पोस्ट में यूज़र ने लिखा था कि उन्होंने अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन इसलिए कैंसल किया क्योंकि नेटफ्लिक्स ने एक ऐसे इंसान को जॉब दी, जिसने राइट-विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की मौत का मज़ाक उड़ाया था.

इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट को Libs of TikTok नाम के राइट-विंग अकाउंट ने शेयर किया, जिसे एलन मस्क री रीशेयर किया और सिर्फ एक शब्द लिखा - “Same.” इसका संभावित मतलब था कि एलन मस्क ने भी अपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया है. आपको बता दें कि Charlie Kirk एक राइट-विंग एक्टिविस्ट थे जिनकी हाल ही में एक पब्लिक इवेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

अब इस मामले के असली किरदार की बात करते हैं, जिसका नाम Hamish Steele है. यह नेटफ्लिक्स के एक एनिमेटेड सीरीज़ Dead End: Paranormal Park के डायरेक्टर हैं. पिछले महीने उन्होने Bluesky नाम के एक सोशल मीडिया ऐप पर एक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने चार्ली किर्क को “random nazi” कहा, गाली-गलौज वाली लैंग्वेज यूज़ की और फिर UK PM Keir Starmer के शोक संदेश पर भी गुस्सा जताया.

इसी बात के बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा मचना शुरू हो गया और राइट-विंग ग्रुप्स ने इसके खिलाफ खुलकर नराजगी जताई. खासतौर पर Libs of TikTok जैसे अकाउंट्स ने इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और Steele पर आरोप लगाया कि उन्होंने किर्क की मौत को जश्न की तरह दिखाया.

Dead End: Paranormal Park नाम के शो को नेटफ्लिक्स पर साल 2022 में रिलीज़ किया गया था. इस सीरीज के दो सीज़न आए थे. इस शो की कहानी एक डरावने थीम पार्क के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां एक डाइवर्स ग्रुप काम करता है. इसमें एक बोलता हुआ कुत्ता स्पिरिट्स और LGBTQ+ की लव स्टोरीज़ भी दिखाई गई है. इस शो को क्रिटिक्स से पॉज़िटिव रिव्यूज़ मिले और Rotten Tomatoes पर इसका स्कोर 100% था, लेकिन उसके बावजूद भी नेटफ्लिक्स ने जनवरी 2023 में इसे बंद कर दिया था.

क्लिप्स से क्यों भड़के राइट-विंगर्स?

Libs of TikTok ने इस शो के कुछ क्लिप्स शेयर किए, जिनमें मेन कैरेक्टर Barney Guttman अपने दोस्त को बताता है कि वो ट्रांसजेंडर है. उसमें वो कहता है - “I’m trans, Norma… I can live my life without apology.” इस मामले में राइट-विंग अकाउंट्स का कहना था कि नेटफ्लिक्स बच्चों पर “LGBTQ प्रोपेगेंडा” थोप रहा है. इतना ही, उन्होंने नेटफ्लिक्स के और भी शोज़ का टागरेट किया है जैसे -