Explainer: सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हो रहा 'Cancel Netflix', एलन मस्क ने शेयर किए कई पोस्ट
Elon Musk सोशल मीडिया के जरिए लोगों से बार-बार नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसल करने की अपील कर रहे हैं. आइए इस विवाद की कहानी समझते हैं.
Published : October 2, 2025 at 4:59 PM IST
हैदराबाद: अगर आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं तो आजकल आपको एक लाइन बार-बार देखने को मिल रही होगी, जिसमें लिखा है - “Cancel Netflix.” इस स्लोगन को सोशल मीडिया पर फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद दुनिया के सबसे लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) के मालिक, स्पेसएक्स के मालिक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हैं. एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पिछले कुछ दिनों में कई बार Cancel Netflix पोस्ट किया है और लोगों से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसल करने की अपील की है.
एलन मस्क का कहना है कि नेटफ्लिक्स हमारे बच्चों के लिए खतरनाक है इसलिए हर पैरेंट्स को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसल कर देना चाहिए. ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल उठ रहा है कि आखिर अचानक से एलन मस्क को नेटफ्लिक्स से इतनी नफरत क्यों हो गई? अगर आप भी इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश कर रहे हैं चो चलिए हम आपको इस मामले क्रोनोलॉजी समझाते हैं.
Cancel Netflix विवाद क्या है?
इस मामले की शुरुआत, 1 अक्टूबर 2025 से हुई है, जब एलन मस्क ने अपने ही प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूज़र का पोस्ट रीशेयर किया. उस पोस्ट में यूज़र ने लिखा था कि उन्होंने अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन इसलिए कैंसल किया क्योंकि नेटफ्लिक्स ने एक ऐसे इंसान को जॉब दी, जिसने राइट-विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की मौत का मज़ाक उड़ाया था.
September 30, 2025
इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट को Libs of TikTok नाम के राइट-विंग अकाउंट ने शेयर किया, जिसे एलन मस्क री रीशेयर किया और सिर्फ एक शब्द लिखा - “Same.” इसका संभावित मतलब था कि एलन मस्क ने भी अपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया है. आपको बता दें कि Charlie Kirk एक राइट-विंग एक्टिविस्ट थे जिनकी हाल ही में एक पब्लिक इवेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
अब इस मामले के असली किरदार की बात करते हैं, जिसका नाम Hamish Steele है. यह नेटफ्लिक्स के एक एनिमेटेड सीरीज़ Dead End: Paranormal Park के डायरेक्टर हैं. पिछले महीने उन्होने Bluesky नाम के एक सोशल मीडिया ऐप पर एक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने चार्ली किर्क को “random nazi” कहा, गाली-गलौज वाली लैंग्वेज यूज़ की और फिर UK PM Keir Starmer के शोक संदेश पर भी गुस्सा जताया.
इसी बात के बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा मचना शुरू हो गया और राइट-विंग ग्रुप्स ने इसके खिलाफ खुलकर नराजगी जताई. खासतौर पर Libs of TikTok जैसे अकाउंट्स ने इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और Steele पर आरोप लगाया कि उन्होंने किर्क की मौत को जश्न की तरह दिखाया.
Dead End: Paranormal Park नाम के शो को नेटफ्लिक्स पर साल 2022 में रिलीज़ किया गया था. इस सीरीज के दो सीज़न आए थे. इस शो की कहानी एक डरावने थीम पार्क के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां एक डाइवर्स ग्रुप काम करता है. इसमें एक बोलता हुआ कुत्ता स्पिरिट्स और LGBTQ+ की लव स्टोरीज़ भी दिखाई गई है. इस शो को क्रिटिक्स से पॉज़िटिव रिव्यूज़ मिले और Rotten Tomatoes पर इसका स्कोर 100% था, लेकिन उसके बावजूद भी नेटफ्लिक्स ने जनवरी 2023 में इसे बंद कर दिया था.
क्लिप्स से क्यों भड़के राइट-विंगर्स?
Libs of TikTok ने इस शो के कुछ क्लिप्स शेयर किए, जिनमें मेन कैरेक्टर Barney Guttman अपने दोस्त को बताता है कि वो ट्रांसजेंडर है. उसमें वो कहता है - “I’m trans, Norma… I can live my life without apology.” इस मामले में राइट-विंग अकाउंट्स का कहना था कि नेटफ्लिक्स बच्चों पर “LGBTQ प्रोपेगेंडा” थोप रहा है. इतना ही, उन्होंने नेटफ्लिक्स के और भी शोज़ का टागरेट किया है जैसे -
- Cocomelon का वो क्लिप जिसमें एक बच्चा tutu पहनकर अपने दो पापा के साथ डांस करता है.
- Jurassic World: Camp Cretaceous का वो सीन जिसमें दो फीमेल कैरेक्टर्स एक-दूसरे को किस करती हैं.
यहीं से नेटफ्लिक्स पर “woke agenda” थोपने के आरोप तेज़ हो गए और एलन मस्क इस पर एक के बाद एक लगातार रिएक्शन दे रहे हैं और लोगों से नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसल करने की मांग कर रहे हैं.
Cancel Netflix https://t.co/y0w2WU1EiI— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025
एलन मस्क के रिएक्शन्स
बीते मंगलवार को मस्क ने Libs of TikTok नाम के एक यूज़र की पोस्ट रीशेयर किया और सेम लिखा, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर भी बताया.
बीते बुधवार को एलन मस्क ने अपने अकाउंट से एक बार फिर “Cancel Netflix” लिखा.
Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025
उसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट लिखा, जिसमें लिखा, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए नेटफ्लिक्स को कैंसल करें.
इसके अलावा एलन मस्क ने अपनी एक और पोस्ट के जरिए नेटफ्लिक्स की डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने बताया था कि कंपनी ने नॉन-व्हाइट डायरेक्टर्स और लीड एक्टर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ाई है.
Cancel Netflix https://t.co/K0ZLCbWHHo— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025
स्टील ने दी सफाई
Dead End: Paranormal Park के डायरेक्टर हमीश स्टील ने इस मुद्दे पर सफाई भी दी है. उन्होंने बाद में ब्लूस्काई पर लिखा- ये सब झूठ और बदनाम करने वाली बातें हैं और नेटफ्लिक्स ने अब उनके शो को प्रमोट करना बंद कर दिया है. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें होमोफोबिक और एंटीसेमिटिक ईमेल्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा डरे हुए हैं.
नेटफ्लिक्स पर क्या असर पड़ा?
एक तरफ मस्क हैं जो कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स बच्चों पर “transgender woke agenda” थोप रहा है और गोरे लोगों के खिलाफ भेदभाव कर रहा है. दूसरी तरफ Steele हैं, जो कह रहे हैं कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है.
हालांकि, Netflix ने अब तक इस पूरे मामले पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर “Cancel Netflix” ट्रेंड कर रहा है और कंपनी के शेयर भी लगभग 2.2% तक गिर चुके हैं.