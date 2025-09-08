ETV Bharat / technology

अब WhatsApp पर भेज सकेंगे Live Photos, जानें इस्तेमाल करने का तरीका

व्हाट्सएप ने शेयर लाइव फोटो नाम के एक फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है. आइए हम आपको इस फीचर की डिटेल्स बताते हैं.

WhatsApp has currently started rolling out this feature for iOS beta users.
व्हाट्सएप ने इस फीचर को फिलहाल आईओएस बीटा यूज़र्स के लिए रोलआउट करना शुरू किया है. (फोटो क्रेडिट: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 5:33 PM IST

हैदराबाद: अगर आप आईफोन में व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो यह ख़बर आपको खुश कर सकती है. व्हाट्सएप ने आईफोन यूज़र्स के लिए एक शानदार अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है. व्हाट्सएप ने आईफोन से लाइव फोटो को मोशन के साथ भेजने वाला फीचर रोलआउट करना शुरू किया है. अभी तक आईओएस यूज़र्स जब भी अपने डिवाइस से लाइव फोटो भेजते थे, तो वो सिर्फ एक स्टेटिक इमेज बनकर जाती थी. सेंड की गई लाइव फोटो से मूवमेंट और साउंड गायब हो जाता था. अब यूज़र्स को ऐसी दिक्कत नहीं होगी.

व्हाट्सएप में आया लाइव फोटो शेयरिंग फीचर

व्हाट्सएप के नए अपडेट्स की जानकारी देने वाले प्लेटफॉर्म Wabetainfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप ने आईओएस डिवाइस के बीटा यूज़र्स के लिए लाइव फोटो शेयर करने वाला फीचर रोलआउट करना शुरू कर दिया है. नए टेस्टफ्लाइट अपडेट (version 25.24.10.72) के साथ WhatsApp ने Live Photos को उनके असली फॉर्म में सपोर्ट करना शुरू कर दिया है. इसका मतलब है कि अब जब आप किसी भी यूज़र्स को लाइव फोटो भेजेंगे तो थंबनेल पर एक छोटा Live Photo icon दिखेगा और रिसीव करने वाला इंसान उसे मोशन और साउंड के साथ प्ले कर पाएगा.

इस फीचर की खास बात है कि अगर रिसीवर उस शेयर्ड लाइव फोटो को सेव करता है तो वो फोटो iOS Photos app में Live Photo की तरह ही सेव होगी. सेव करने के बाद भी पोटो स्टेटिक फॉर्म में नहीं बदलेगी. व्हाट्सएप ने इस फीचर को Cross-platform कंपेटिबिलिटी के लिए भी पेश किया है. इसका मतलब है कि अगर आप चाहे तो iPhone से Android डिवाइस पर भी Live Photo भेज सकते हैं और एंड्रॉयड डिवाइस पर भी रिसीव करने वाले यूज़र्स को लाइ फोटो मोशन और साउंड इफेक्ट्स के साथ ही दिखाई देगी.

इतना ही नहीं, व्हाट्सएप ने इस फीचर के साथ यूज़र्स को ज्यादा कंट्रोल भी जिया है. यूज़र्स को गैलेरी या एडिटिंग शीट में एक नया टॉगल मिलेगा. उसकी मदद से यूज़र्स लाइव फोटो की मोशन को हटा भी सकते हैं और फोटो को सिर्फ स्टेटिक इमेज जैसा भी बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें: iPhone 17 लॉन्च के साथ Apple बंद करेगा iPhone 15 समेत 8 प्रोडक्ट्स: रिपोर्ट

