ETV Bharat / technology

अब WhatsApp पर भेज सकेंगे Live Photos, जानें इस्तेमाल करने का तरीका

व्हाट्सएप ने इस फीचर को फिलहाल आईओएस बीटा यूज़र्स के लिए रोलआउट करना शुरू किया है. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

हैदराबाद: अगर आप आईफोन में व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो यह ख़बर आपको खुश कर सकती है. व्हाट्सएप ने आईफोन यूज़र्स के लिए एक शानदार अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है. व्हाट्सएप ने आईफोन से लाइव फोटो को मोशन के साथ भेजने वाला फीचर रोलआउट करना शुरू किया है. अभी तक आईओएस यूज़र्स जब भी अपने डिवाइस से लाइव फोटो भेजते थे, तो वो सिर्फ एक स्टेटिक इमेज बनकर जाती थी. सेंड की गई लाइव फोटो से मूवमेंट और साउंड गायब हो जाता था. अब यूज़र्स को ऐसी दिक्कत नहीं होगी.

व्हाट्सएप में आया लाइव फोटो शेयरिंग फीचर

व्हाट्सएप के नए अपडेट्स की जानकारी देने वाले प्लेटफॉर्म Wabetainfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप ने आईओएस डिवाइस के बीटा यूज़र्स के लिए लाइव फोटो शेयर करने वाला फीचर रोलआउट करना शुरू कर दिया है. नए टेस्टफ्लाइट अपडेट (version 25.24.10.72) के साथ WhatsApp ने Live Photos को उनके असली फॉर्म में सपोर्ट करना शुरू कर दिया है. इसका मतलब है कि अब जब आप किसी भी यूज़र्स को लाइव फोटो भेजेंगे तो थंबनेल पर एक छोटा Live Photo icon दिखेगा और रिसीव करने वाला इंसान उसे मोशन और साउंड के साथ प्ले कर पाएगा.