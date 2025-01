ETV Bharat / technology

WhatsApp Status को अब सीधा इंस्टा और फेसबुक पर भी कर पाएंगे शेयर, बस इस प्रोसेस को करना होगा फॉलो - WHATSAPP STATUS UPDATE

हैदराबाद: व्हाट्सएप अपने यूज़र्स के लिए हमेशा किसी न किसी नए फीचर्स पर काम करता रहता है. इस बार व्हाट्सएप ने एक ऐसे फीचर पर काम करना शुरू किया है, जिसका इंतजार सोशल मीडिया पर स्टेट्स लगाने वाले लोग पिछले कई सालों से कर रहे थे. दरअसल, व्हाट्सएप एक ऐसे नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसकी मदद से यूज़र्स व्हाट्सएप स्टेट्स को सीधा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपडेट कर पाएंगे. इसके अलावा मेटा एक नया अकाउंट सेंटर भी लाने वाला है, जिसके जरिए यूज़र्स सेम डिवाइस में अन्य मेटा ऐप्स पर साइन-इन कर पाएंगे.

व्हाट्सएप का नया फीचर

व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को कंट्रोल करने वाली कंपनी मेटा ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि व्हाट्सएप जल्द ही स्टेट्स को सीधा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करने का फीचर देने वाला है. इस फीचर के चालू होने के बाद, जब आप अपने व्हाट्सएप में नया स्टेट्स लगाएंगे, तो आपको Who Can See My Status (मेरा स्टेट्स कौन देख सकता है) के अंदर दो नए विकल्प दिखाई देंगे. इनमें Facebook Story (फेसबुक स्टोरी) और Instagram Story (इंस्टाग्राम स्टोरी) शामिल होंगे. इन दोनों ऑप्शन के सामने टॉगल का विकल्प होगा. आप जिस टॉगल को ऑन करेंगे, उसके बाद आपकी व्हाट्सएप स्टोरी उसी प्लेटफॉर्म पर ऑटोमैटिकली शेयर हो जाएगी. अगर आप दोनों टॉगल ऑन करेंगे तो आपकी व्हाट्सएप स्टोरी अपने-आप मेटा के अन्य दोनों प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हो जाएंगे.