हैदराबाद: WhatsApp ने अपने यूज़र्स के लिए एक नया एआई फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम WhatsApp के नए Writing Help है. इस फीचर को खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो मैसेज तो लिखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने मैसेजों के लिए सही शब्दों या टोन को चुनने में काफी मुश्किल होती है. अब ऐसे लोग व्हाट्सएप के राइटिंग हेल्प नाम के नए एआई फीचर की मदद से किसी भी मैसेज को लिखने के लिए हेल्प ले सकते हैं. इस फीचर की मदद से यूज़र्स को अपने मैसेज के लिए सही शब्द भी मिलेंगे और सही टोन भी मिल सकेगा.
राइटिंग हेल्प की मदद से व्हाट्सएप यूज़र्स अपने किसी भी मैसेज को प्रोफेशनल, मज़ाकिया या फिर इमोशनल सपोर्ट देने वाला अंदाज समेत कई प्रकार के अलग-अलग स्टाइल में लिख सकते हैं. इस फीचर को फिलहाल सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही उपलब्ध कराया गया है. व्हाट्सएप ने अभी इसे सिर्फ अमेरिका और कुछ चुनिंदा देशों में ही उपलब्ध कराया है. कंपनी का कहना है कि इस फीचर को जल्द ही अन्य भाषाओं और अन्य देशों में भी लॉन्च किया जाएगा.
introducing writing help with Meta AI on WhatsApp, a private way to help you rephrase, proofread or adjust the tone of your message. make conversations on everything from budgets to asking for babysitting help a bit easier.— WhatsApp (@WhatsApp) August 27, 2025
writing help uses Private Processing to generate…
राइटिंग हेल्प कैसे काम करता है?
इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूज़र्स को सिर्फ वन-ऑन-वन चैट या ग्रुप चैट में अपने मैसेज को लिखना शुरू करना है. उसके बाद स्क्रीन पर पेंसिल जैसा एक आइकन दिखाई देगा, उसे टैप करना है और फिर मेटा एआई आपके मैसेज के आधार पर आपको कुछ संभावित सुझाव देगा. आप उन सुझावों में से किसी भी मैसेज को चुन सकते हैं और उसे भेज सकते हैं. इसके अलावा आप मेटा एआई के द्वारा दिए गए सुझावों को एडिट भी कर सकते हैं और फिर उसे भेज सकते हैं.
प्राइवेसी का पूरा ख्याल
व्हाट्सएप ने इस फीचर की घोषणा करते हुए साफ किया है कि उनका राइटिंग हेल्प एआई फीचर Private Processing टेक्नोलॉजी पर काम करता है. इसका मतलब है कि मेटा या व्हाट्सएप आपके मैसेज या एआई द्वारा दिए गए सुझावों को पढ़ते नहीं है. यूज़र का डेटा पूरी तरह से उनके कंट्रोल में रहता है.
कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को लेकर एक इंजीनियरिंग ब्लॉग और टेक्निकल व्हाइट पेपर भी जारी किया है, जिसमें इसकी आर्किटेक्चर और सिक्योरिटी डिटेल्स दी गई हैं. साथ ही, NCC Group और Trail of Bits जैसी इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म्स ने इसका ऑडिट भी किया है ताकि इसकी प्राइवेसी को और मज़बूत किया जा सके.