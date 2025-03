ETV Bharat / technology

iOS यूज़र्स के लिए खुशखबरी, व्हाट्सएप में आया इंस्टाग्राम लिंक करने वाला फीचर - WHATSAPP INSTAGRAM LINKING

हैदराबाद: व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसके जरिए आईफोन के यूज़र्स अपने प्रोफाइल को इंस्टाग्राम के साथ लिंक कर पाएंगे. आईफोन के लिए इस फीचर का बीटा वर्ज़न टेस्ट किया जा रहा है. इस फीचर की मदद से आईफोन यूज़र्स अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक दिखा पाएंगे. यूज़र्स चुन सकेंगे कि कौन उनका इंस्टाग्राम लिंक देख सकता है. आइए हम आपको इस नए फीचर के बारे में बताते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार आईफोन यूज़र्स के लिए व्हाट्सएप अकाउंट से इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक अटैच करने का फीचर व्हाट्सएप के आईओएस ऐप के बीटा वर्ज़न 25.7.10.70 में पाया गया है. अगर यूज़र अपना इंस्टाग्राम लिंक अटैच करेंगे तो यह लिंक व्हाट्सएप प्रोफाइल पर यूज़र के नाम और प्रोफाइल पिक्चर के नीचे दिखाई देगा. यूज़र चुन सकते हैं कि उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल कौन-कौन देख सकता है.

व्हाट्सएप का नया फीचर

इसके लिए Everyone (सभी लोग), My contacts (मेरे कॉन्टैक्ट्स), My contacts except (इन्हें छोड़कर मेरे कॉन्टैक्ट्स) और Nobody (कोई नहीं) समेत तीन ऑप्शन मिलेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर iOS बीटा के लिए व्हाट्सएप की ऐप सेटिंग्स में उपलब्ध है. हालांकि, ऐसा कहा जा रहा है कि यह एक ऑप्शनल फीचर होगा, जिसका मतलब है कि यूज़र चाहे तो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के व्हाट्सएप से लिंक कर सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं.