WhatsApp में जल्द आएगा नया फीचर, मिलेगा ‘सबको म्यूट’ करने का ऑप्शन

September 23, 2025

हैदराबाद: व्हाट्सएप अपने यूज़र्स के लिए लगातार नए फीचर्स पेश करता रहता है. अगर आप बहुत सारे ग्रुप्स में हो रहे लगातार चैट्स की नोटिफिकेशन्स से परेशान हो जाते हैं तो जल्द ही आपके पास सभी को म्यूट करने का ऑप्शन आने वाला है. व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूज़र्स को ग्रुप चैट में पहले से ज्यादा कंट्रोल मिलेगा. इस नए फीचर की मदद से यूज़र्स अब ‘@everyone’ मेंशन को म्यूट कर सकेंगे, यानी ग्रुप में सभी को टैग करने वाली नोटिफिकेशन को बंद करने का विकल्प मिलेगा. यह फीचर खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए काफी फायदेमंद होगा, जो बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन्स से परेशान रहते हैं. WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर WhatsApp Beta for Android के वर्जन 2.25.27.1 में देखा गया है. इस अपडेट के साथ नोटिफिकेशन सेटिंग्स के अंदर एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, जिसे “Mute @everyone” कहते हैं. यह डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है और यूज़र को इसे मैन्युअली ऑन करना होता है. व्हाट्सएप का नया फीचर