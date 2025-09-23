ETV Bharat / technology

WhatsApp में जल्द आएगा नया फीचर, मिलेगा ‘सबको म्यूट’ करने का ऑप्शन

WhatsApp जल्द ग्रुप चैट में सभी को म्यूट करने का विकल्प देगा ताकि आप अनचाही नोटिफिकेशन से बचा जा सके.

WHATSAPP DEVELOPING MUTE OPTION FOR EVERYONE ALERTS IN ANDROID APP
व्हाट्सएप में आएगा सभी को म्यूट करने का ऑप्शन (फोटो क्रेडिट: WhatsApp)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2025 at 5:31 PM IST

हैदराबाद: व्हाट्सएप अपने यूज़र्स के लिए लगातार नए फीचर्स पेश करता रहता है. अगर आप बहुत सारे ग्रुप्स में हो रहे लगातार चैट्स की नोटिफिकेशन्स से परेशान हो जाते हैं तो जल्द ही आपके पास सभी को म्यूट करने का ऑप्शन आने वाला है. व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूज़र्स को ग्रुप चैट में पहले से ज्यादा कंट्रोल मिलेगा. इस नए फीचर की मदद से यूज़र्स अब ‘@everyone’ मेंशन को म्यूट कर सकेंगे, यानी ग्रुप में सभी को टैग करने वाली नोटिफिकेशन को बंद करने का विकल्प मिलेगा. यह फीचर खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए काफी फायदेमंद होगा, जो बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन्स से परेशान रहते हैं.

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर WhatsApp Beta for Android के वर्जन 2.25.27.1 में देखा गया है. इस अपडेट के साथ नोटिफिकेशन सेटिंग्स के अंदर एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, जिसे “Mute @everyone” कहते हैं. यह डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है और यूज़र को इसे मैन्युअली ऑन करना होता है.

व्हाट्सएप का नया फीचर

व्हाट्सएप का यह नया फीचर, उस मौजूदा फीचर का बिल्कुल उल्टा है, जिसमें कोई भी ग्रुप में सभी को एक साथ मेंशन कर सकता है. इसके लिए यूज़र्स @everyone टाइप करके पूरे ग्रुप को एक ही बार में नोटिफाई करते हैं. पहले इस फीचर को सिर्फ ग्रुप एडमिन्स के लिए ही मेंशन किया गया था, लेकिन अब सभी मेंबर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

सभी एक साथ म्यूट करने वाले फीचर के आने के बाद यूज़र्स चाहें तो ग्रुप को म्यूट करने के बावजूद @everyone वाले नोटिफिकेशन को चालू रख सकते हैं या फिर पूरी तरह बंद कर सकते हैं. इसे सेटिंग्स में जाकर आसानी से बदला जा सकता है.

व्हाट्सएप का यह नया फीचर फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में हैं. हालांकि, Google Play Beta प्रोग्राम से जुड़े टेस्टर्स को भी अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है. ऐसी उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इसे टेस्टिंग के लिए रोलआउट किया जा सकता है.

