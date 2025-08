ETV Bharat / technology

WhatsApp Groups का नया फीचर, लोगों को डिजिटल स्कैम से बचने में मिलेगी मदद! - WHATSAPP UNKNOWN GROUP ADD SAFETY

आप जब तक आप See Chats नहीं चुनेंगे, तबतक इस ग्रुप के नोटिफिकेशन्स साइलेंट रहेंगे. (फोटो क्रेडिट: Meta)

जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ऊपर ग्रुप का नाम, फिर आपका नंबर एड करने वाले इंसान का नाम या नंबर, उसके बाद उस ग्रुप में कितने लोग हैं और उनमें से कोई आपके कॉन्टैक्ट में है या नहीं. उसके बाद उस ग्रुप को कब और किसने बनाया था.

स्कैम्स के उदाहरण भी देखने को मिलेंगे

इन इंफोर्मेंशन्स के बाद नीचे Watch Out for Scams और Control who can add you to groups का ऑप्शन दिखाई देगा. वॉच आउट फॉर स्कैम्स वाले टिप्स में लिखा होगा कि आप अपनी पर्सनल जानकारियों को किसी भी उस इंसान के साथ शेयर ना करें, जिसे आप नहीं जानते हैं. इसके साथ आपको वहां पर एक लिंक भी दिखेगा, जिसमें स्कैम्स के कुछ उदाहरण देखने को मिलेंगे.

दूसरे सेफ्टी टिप्स यानी Control who can add you to groups में आपको कहा जाएगा कि आप चाहें तो प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन आपको किसी भी ग्रुप में एड कर सकता है या नहीं. इसके लिए आपको वहीं से डायेरक्ट प्राइवेसी सेटिंग्स में जाने का एक लिंक भी मिलेगा.

इन सभी के नीचे दो अन्य ऑप्शन्स मिलेंगे. बाईं ओर Exit Group का ऑप्शन होगा. इस विकल्प के जरिए अगर आप उस ग्रुप या उसमें मौजूद यूज़र्स को नहीं जानते तो आप खुद ग्रुप से बाहर हो सकते हैं. वहीं, दाईं ओर See Chats का ऑप्शन मिलेगा. अगर आप उस ग्रुप में बने रहना चाहते हैं तो See Chats का ऑप्शन चुन सकते हैं. जब तक आप इस विक्लप को नहीं चुनेंगे, तबतक आपके लिए इस ग्रुप के सभी नोटिफिकेशन्स साइलेंट रहेंगे.