WhatsApp में आया नया ट्रांसलेशन फीचर, अब भाषा नहीं बनेगी चैट में रुकावट
अब WhatsApp पर मैसेज को अपनी पसंदीदा भाषा में तुरंत ट्रांसलेट करना काफी आसान हो जाएगा. आइए इस नए फीचर के बारे में जानते हैं.
Published : September 24, 2025 at 3:31 PM IST
हैदराबाद: WhatsApp एक ऐसा फीचर लेकर आने वाला है, जिसका इंतजार देश-दुनिया के लाखों-करोड़ों यूज़र्स पिछले कई सालों से कर रहे थे. व्हाट्सएप के जरिए देश या विदेशों में मौजूद लोगों से तुरंत जुड़ना, बात करना, फोटो-वीडियो भेजना, डॉक्यूमेंट भेजना या लोकेशन आदि भेजना काफी आसान हो जाता है, लेकिन लोगों को व्हाट्सएप चैट के दौरान दिक्कत तब होती है, जब सामने वाला इंसान किसी अन्य भाषा में बात करने वाला होता है. ऐसे में यूज़र्स को किसी अन्य भाषाओं में चैट समझना या मैसेज पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है. व्हाट्सएप ने इसी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है और अब वो मैसेज ट्रांसलेशन नाम का एक नया फीचर लेकर आने वाले हैं, चैट के दौरान यूज़र्स के बीच में आने वाली भाषा की बाधा को खत्म कर देगा.
अब आप व्हाट्सएप पर अलग-अलग भाषाओं में आने वाले मैसेज को तुरंत अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ पाएंगे. अगर आप व्हाट्सएप पर आए किसी भी मैसेज को किसी दूसरी भाषा में समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उस मैसेज पर लॉन्ग-प्रेस करना है, जिसके बाद "Translate" ऑप्शन आएगा, उसे टैप करना है. उसके बाद आप अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं और चाहें तो उसे डाउनलोड करके भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सेव भी कर सकते हैं.
WhatsApp announced a message translation feature which will translate messages directly within the chat.— Saadh Jawwadh (@SaadhJawwadh) September 23, 2025
Currently available in English, Spanish, Hindi, Portuguese, Russian, and Arabic for Android and 19 languages for iOS pic.twitter.com/pqEnFKb7q7
WhatsApp का ऑटो ट्रांसलेशन फीचर
व्हाट्सएप के इस नए फीचर का इस्तेमाल पर्सनल चैट्स के साथ-साथ ग्रुप्स और चैनल अपडेट्स में भी कर सकते हैं. अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस में व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं तो आपको एक अतिरिक्त सुविधा भी मिलेगी. आप चाहें तो किसी पूरी चैट थ्रेड के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन ऑन कर सकते हैं. इस फीचर को ऑन करने के बाद आप उस थ्रेड यानी बातचीत में आने वाले सभी नए मैसेज अपनी चुनी हुई पसंदीदा भाषा में पढ़ पाएंगे क्योंकि वो अपने-आप आपके द्वारा चुनी गई भाषा में ट्रांसलेट हो जाएंगे.
we made it happen 😌— WhatsApp (@WhatsApp) September 23, 2025
You can now translate messages right in your chats and they are translated on your phone, keeping them end-to-end encrypted (that’s the privacy respecting way to do it, after all) https://t.co/lBlRnCcu9v
व्हाट्सएप ने इस फीचर को यूज़र्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है. ट्रांसलेशन का प्रोसेस आपके डिवाइस पर ही होता है, इसलिए व्हाट्सएप या कोई भी थर्थ पार्टी ऐप आपके मैसेज को देख नहीं सकता है. यह यूज़र्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने के लिए काफी जरूरी है.
WhatsApp supports message translation in multiple languages.— Shekhar (@shekhardotin) September 24, 2025
Long-press, tap 'More,' select 'Translate,' choose language, and download for future use. Works for 1:1 chats, groups, and Channel updates. #WhatsApp pic.twitter.com/CyE1HqZFaR
व्हाट्सएप अपने इस नए फीचर को एंड्रॉयड और आईफोन के लिए धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है. शुरुआत में एंड्रॉयड पर इस फीचर को 6 भाषाओं - English, Spanish, Hindi, Portuguese, Russian और Arabic में उपलब्ध कराया जा रहा है. वहीं, आईफोन में इस फीचर की शुरुआत कुल 19 से भी ज्यादा भाषाओं के साथ हो रही है.