WhatsApp में आया नया ट्रांसलेशन फीचर, अब भाषा नहीं बनेगी चैट में रुकावट

WhatsApp का नया ट्रांसलेशन फीचर ( फोटो क्रेडिट: Meta )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 24, 2025 at 3:31 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: WhatsApp एक ऐसा फीचर लेकर आने वाला है, जिसका इंतजार देश-दुनिया के लाखों-करोड़ों यूज़र्स पिछले कई सालों से कर रहे थे. व्हाट्सएप के जरिए देश या विदेशों में मौजूद लोगों से तुरंत जुड़ना, बात करना, फोटो-वीडियो भेजना, डॉक्यूमेंट भेजना या लोकेशन आदि भेजना काफी आसान हो जाता है, लेकिन लोगों को व्हाट्सएप चैट के दौरान दिक्कत तब होती है, जब सामने वाला इंसान किसी अन्य भाषा में बात करने वाला होता है. ऐसे में यूज़र्स को किसी अन्य भाषाओं में चैट समझना या मैसेज पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है. व्हाट्सएप ने इसी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है और अब वो मैसेज ट्रांसलेशन नाम का एक नया फीचर लेकर आने वाले हैं, चैट के दौरान यूज़र्स के बीच में आने वाली भाषा की बाधा को खत्म कर देगा. अब आप व्हाट्सएप पर अलग-अलग भाषाओं में आने वाले मैसेज को तुरंत अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ पाएंगे. अगर आप व्हाट्सएप पर आए किसी भी मैसेज को किसी दूसरी भाषा में समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उस मैसेज पर लॉन्ग-प्रेस करना है, जिसके बाद "Translate" ऑप्शन आएगा, उसे टैप करना है. उसके बाद आप अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं और चाहें तो उसे डाउनलोड करके भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सेव भी कर सकते हैं.