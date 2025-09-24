ETV Bharat / technology

WhatsApp में आया नया ट्रांसलेशन फीचर, अब भाषा नहीं बनेगी चैट में रुकावट

अब WhatsApp पर मैसेज को अपनी पसंदीदा भाषा में तुरंत ट्रांसलेट करना काफी आसान हो जाएगा. आइए इस नए फीचर के बारे में जानते हैं.

WhatsApp Introduces Message Translation Feature
WhatsApp का नया ट्रांसलेशन फीचर (फोटो क्रेडिट: Meta)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2025 at 3:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: WhatsApp एक ऐसा फीचर लेकर आने वाला है, जिसका इंतजार देश-दुनिया के लाखों-करोड़ों यूज़र्स पिछले कई सालों से कर रहे थे. व्हाट्सएप के जरिए देश या विदेशों में मौजूद लोगों से तुरंत जुड़ना, बात करना, फोटो-वीडियो भेजना, डॉक्यूमेंट भेजना या लोकेशन आदि भेजना काफी आसान हो जाता है, लेकिन लोगों को व्हाट्सएप चैट के दौरान दिक्कत तब होती है, जब सामने वाला इंसान किसी अन्य भाषा में बात करने वाला होता है. ऐसे में यूज़र्स को किसी अन्य भाषाओं में चैट समझना या मैसेज पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है. व्हाट्सएप ने इसी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है और अब वो मैसेज ट्रांसलेशन नाम का एक नया फीचर लेकर आने वाले हैं, चैट के दौरान यूज़र्स के बीच में आने वाली भाषा की बाधा को खत्म कर देगा.

अब आप व्हाट्सएप पर अलग-अलग भाषाओं में आने वाले मैसेज को तुरंत अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ पाएंगे. अगर आप व्हाट्सएप पर आए किसी भी मैसेज को किसी दूसरी भाषा में समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उस मैसेज पर लॉन्ग-प्रेस करना है, जिसके बाद "Translate" ऑप्शन आएगा, उसे टैप करना है. उसके बाद आप अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं और चाहें तो उसे डाउनलोड करके भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सेव भी कर सकते हैं.

WhatsApp का ऑटो ट्रांसलेशन फीचर

व्हाट्सएप के इस नए फीचर का इस्तेमाल पर्सनल चैट्स के साथ-साथ ग्रुप्स और चैनल अपडेट्स में भी कर सकते हैं. अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस में व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं तो आपको एक अतिरिक्त सुविधा भी मिलेगी. आप चाहें तो किसी पूरी चैट थ्रेड के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन ऑन कर सकते हैं. इस फीचर को ऑन करने के बाद आप उस थ्रेड यानी बातचीत में आने वाले सभी नए मैसेज अपनी चुनी हुई पसंदीदा भाषा में पढ़ पाएंगे क्योंकि वो अपने-आप आपके द्वारा चुनी गई भाषा में ट्रांसलेट हो जाएंगे.

व्हाट्सएप ने इस फीचर को यूज़र्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है. ट्रांसलेशन का प्रोसेस आपके डिवाइस पर ही होता है, इसलिए व्हाट्सएप या कोई भी थर्थ पार्टी ऐप आपके मैसेज को देख नहीं सकता है. यह यूज़र्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने के लिए काफी जरूरी है.

व्हाट्सएप अपने इस नए फीचर को एंड्रॉयड और आईफोन के लिए धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है. शुरुआत में एंड्रॉयड पर इस फीचर को 6 भाषाओं - English, Spanish, Hindi, Portuguese, Russian और Arabic में उपलब्ध कराया जा रहा है. वहीं, आईफोन में इस फीचर की शुरुआत कुल 19 से भी ज्यादा भाषाओं के साथ हो रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

WHATSAPP MESSAGE TRANSLATIONTRANSLATE WHATSAPP MESSAGES IPHONEWHATSAPP MULTILINGUAL CHAT SUPPORTTRANSLATE MESSAGES ON WHATSAPPWHATSAPP NEW UPDATE SEPTEMBER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.