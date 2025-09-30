ETV Bharat / technology

WhatsApp Feature Roundup: लाइव फोटोज़ से लेकर एआई चैट थीम तक, जानें सभी नए फीचर्स की लिस्ट

व्हाट्सएप ने पिछले कुछ दिनों में कई नए फीचर्स लॉन्च किए हैं. आइए हम आपको इनके बारे में बताते हैं.

WhatsApp
WhatsApp में आए कई नए फीचर्स (फोटो क्रेडिट: WhatsApp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2025 at 5:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: व्हाट्सएप में पिछले कुछ महीनों में कई खास फीचर्स जोड़े गए हैं. इन सभी फीचर्स को एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम आपको मुश्किल कम करने आए हैं. इस आर्टिकल में आपको व्हाट्सएप में आए कुछ नए फीचर्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद यूज़र्स का व्हाट्सएप एक्सपीरियंस पहले से काफी बदलने वाला है. आइए हम आपको इन फीचर्स के बारे में बताते हैं.

लाइव और मोशन फोटो भेजने वाला फीचर: व्हाट्सएप में अब आप सिर्फ स्टिल फोटो ही नहीं बल्कि लाइव फोटोज़ और मोशन फोटोज़ भी भेज सकते हैं. अगर आप आईफोन पर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो आप Live Photos भेज सकते हैं और अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस में व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप साउंड और मूवमेंट के साथ Motion Photos भी भेज सकते हैं.यह एक कमाल का फीचर है, जो यूज़र्स एक्सपीरियंस को काफी बेहतर कर सकता है.

Meta AI से बनाए खुद की Chat Theme: अगर आप एक ही चैट थीम को देखकर बोर हो चुके हैं तो अब आप मेटा एआई की मदद से अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल खुद की एक अलग चैट थीम बना सकते हैं, जिसे देखकर आपके फ्रेंड्स पूछेंगे कि, ये वाली थीम कहां से ली है?

New chat themes with Meta AI
New chat themes with Meta AI (फोटो क्रेडिट: WhatsApp)

वीडियो कॉल्स में AI Backgrounds का मज़ा: व्हाट्सएप पर अब आप वीडियो कॉल करते हुए, एआई की मदद से अपने पीछे का बैकग्राउंड बदल भी सकते हैं.आप वीडियो कॉल के दौरान एआई की मदद से खुद को किसी शानदार समुंद्र के किनारे वाले बीच या किसी काल्पनिक जगह पर भी बैठा हुआ दिखा सकते हैं. आप सिर्फ कॉल ही नहीं, बल्कि चैट के अंदर फोटो या वीडियो लेते वक्त भी आप इन एआई बैकग्राउंड्स का यूज़ कर सकते हैं.

व्हाट्सएप के नए स्टीकर्स पैक: व्हाट्सएप में तीन नए स्टीकर्स पैक्स भी दिए गए हैं. इनके नाम - Fearless Bird, School Days और Vacation Vibes हैं. ये स्टिकर्स इतने क्यूट हैं कि आपकी फीलिंग्स एक ही टैप में सामने वाले को समझ में आ जाएंगी. इस वजह से यह फीचर भी कई व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए काफी शानदार है और इससे बहुत सारे यूज़र्स का चैटिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है.

अब ग्रुप्स खोजना होगा और आसान: कभी-कभी ग्रुप के नाम इतने क्रिएटिव होते हैं कि वो हमें याद नहीं रह पाते. अब आपको बस उस दोस्त का नाम सर्च करना है, जो उस ग्रुप का हिस्सा है और उसके बाद व्हाट्सएप खुद बता देगा कि आप दोनों किस-किस ग्रुप में साथ हो.

Document scanning on Android
Document scanning on Android (फोटो क्रेडिट: WhatsApp)

एंड्रॉयड पर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग: व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना काफी आसान बना दिया है. अब एंड्रॉयड यूज़र्स भी डायरेक्ट WhatsApp से डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं. आप एक ही जगह से डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

WHATSAPP NEW UPDATE 2025WHATSAPP LIVE PHOTO FEATUREWHATSAPP META AI CHAT THEMESWHATSAPP AI VIDEO CALL BACKGROUNDWHATSAPP DOCUMENT SCANNER ANDROID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़, लंदन में हुई हिंसक वारदात की भारतीय मिशन ने घोर निंदा की

इजरायल-गाजा युद्ध खत्म करने को पीएम मोदी ने किया ट्रंप के प्लान का स्वागत, जानें क्या कहा

टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

गाजा युद्ध समाप्त कराने की ट्रंप की योजना तैयार, इन आठ देशों ने किया समर्थन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.